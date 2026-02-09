Giresun'da bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Dede, "Sizleri mahcup ettiğim için özür diliyorum. Olayla ilgili bir mesaj paylaşacağım" dedi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Görele Cumhuriyet Başsavcılığının daveti üzerine dün akşam saatlerinde adliyeye geldi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Savcılıkta ifadesi alınan Dede, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Dede'ye yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İfade veren Görele Belediye Başkanı Hasan Dede'ye yurt dışı çıkış yasağı! İşte ilk sözleri

"SİZLERİ MAHCUP ETTİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

Hasbi Dede, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "4 Nisan 2024 tarihinde burada hep beraber mazbata aldık, bugün hakim karşısına çıktım. Sizleri mahcup ettiğim için özür diliyorum ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Dede, "Olayla ilgili bir mesaj paylaşacağım. Kimse sahipsiz değildir. Görele sahipsiz değildir. Bunu da kulaklarını açarak herkes duysun." ifadelerini kullandı.

İfade veren Görele Belediye Başkanı Hasan Dede'ye yurt dışı çıkış yasağı! İşte ilk sözleri

Haberle İlgili Daha Fazlası