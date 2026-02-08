Volvo Şubat ayı boyunca geçerli olan fiyat listesini duyurdu. Markanın en ucuz modeli olan elektrikli EX30’a zam yapılırken diğer modellerinin fiyatları değiştirilmedi.

Volvo, şubat 2026 boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın internet sitesinde yayımlanan listeye göre, en ucuz model olan elektrikli EX30’un fiyatı artarken diğer modellerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Zam sonrası Volvo’nun Türkiye’deki en uygun fiyatlı modeli 2 milyon 440 bin TL seviyesine yükselirken, tüm araçların 2026 model yılıyla satışta olduğu belirtildi.

İşte Volvo’nun Ocak ve Şubat fiyatları… (MODEL-OCAK FİYATI-ŞUBAT FİYATI)

Model Ocak Fiyatı (TL) Şubat Fiyatı (TL) Volvo EX30 2.347.670 2.441.758 Volvo EX40 3.933.820 3.933.820 Volvo EC40 4.020.576 4.020.576 Volvo V60 5.489.241 5.489.241 Volvo XC60 6.717.287 6.717.287 Volvo XC90 10.615.530 10.615.530

*Listedeki modellerin hepsi 2026 model yılıyla satışta.

EX30

Volvo EX30 güncel Şubat ayı fiyat listesi…

Versiyon Motor / Güç Fiyat (TL) Single Motor Extended Range Ultra Elektrik – 150 kW / 204 hp 2.441.758 Twin Motor Ultra Elektrik – 315 kW / 428 hp 3.626.481 Cross Country Twin Motor Performance Ultra Elektrik – 315 kW / 428 hp 3.765.989

EX40

Volvo EX40 güncel Şubat ayı fiyat listesi…

Versiyon Motor / Güç Fiyat (TL) Single Motor Extended Range Ultra Elektrik – 150 kW / 204 hp 3.933.820 Black Edition Single Motor Ultra Elektrik – 150 kW / 204 hp 4.073.599 Twin Motor Ultra Elektrik – 300 kW / 408 hp 4.777.026

EC40

Volvo EC 40 güncel Şubat ayı fiyat listesi…

Versiyon Motor / Güç Fiyat (TL) Single Motor Extended Range Ultra Elektrik – 150 kW / 204 hp 4.020.576 Black Edition Single Motor Ultra Elektrik – 150 kW / 204 hp 4.160.355 Twin Motor Ultra Elektrik – 300 kW / 408 hp 4.874.625

V60

Volvo V60 güncel Şubat ayı fiyat listesi…

Versiyon Motor Fiyat (TL) B4 FWD Mild Hybrid Plus Benzin – 1.969 cc / 197 hp 5.489.241

XC60

Volvo XC60 güncel Şubat ayı fiyat listesi…

Versiyon Motor Fiyat (TL) B5 AWD Mild Hybrid Plus Bright Benzin – 250 hp 6.717.287 B5 AWD Mild Hybrid Plus Dark Benzin – 250 hp 6.717.287 B5 AWD Mild Hybrid Ultra Bright Benzin – 250 hp 6.998.108 B5 AWD Mild Hybrid Ultra Dark Benzin – 250 hp 6.998.108 Black Edition B5 AWD Plus Benzin – 250 hp 7.126.344 T8 AWD Plug-in Hybrid Plus 310+145 hp 7.353.597 T8 AWD Plug-in Hybrid Ultra 310+145 hp 7.634.418 Black Edition T8 AWD Ultra 310+145 hp 8.088.925 Polestar Engineered T8 AWD 310+145 hp 8.579.143

