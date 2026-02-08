Türkiye Gazetesi
Volvo Şubat fiyatlarını güncelledi: En ucuz Volvo 2.440.000 TL oldu
Volvo Şubat ayı boyunca geçerli olan fiyat listesini duyurdu. Markanın en ucuz modeli olan elektrikli EX30’a zam yapılırken diğer modellerinin fiyatları değiştirilmedi.
Volvo, şubat 2026 boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın internet sitesinde yayımlanan listeye göre, en ucuz model olan elektrikli EX30’un fiyatı artarken diğer modellerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Zam sonrası Volvo’nun Türkiye’deki en uygun fiyatlı modeli 2 milyon 440 bin TL seviyesine yükselirken, tüm araçların 2026 model yılıyla satışta olduğu belirtildi.
İşte Volvo’nun Ocak ve Şubat fiyatları… (MODEL-OCAK FİYATI-ŞUBAT FİYATI)
|Model
|Ocak Fiyatı (TL)
|Şubat Fiyatı (TL)
|Volvo EX30
|2.347.670
|2.441.758
|Volvo EX40
|3.933.820
|3.933.820
|Volvo EC40
|4.020.576
|4.020.576
|Volvo V60
|5.489.241
|5.489.241
|Volvo XC60
|6.717.287
|6.717.287
|Volvo XC90
|10.615.530
|10.615.530
*Listedeki modellerin hepsi 2026 model yılıyla satışta.
Volvo EX30 güncel Şubat ayı fiyat listesi…
|Versiyon
|Motor / Güç
|Fiyat (TL)
|Single Motor Extended Range Ultra
|Elektrik – 150 kW / 204 hp
|2.441.758
|Twin Motor Ultra
|Elektrik – 315 kW / 428 hp
|3.626.481
|Cross Country Twin Motor Performance Ultra
|Elektrik – 315 kW / 428 hp
|3.765.989
Volvo EX40 güncel Şubat ayı fiyat listesi…
|Versiyon
|Motor / Güç
|Fiyat (TL)
|Single Motor Extended Range Ultra
|Elektrik – 150 kW / 204 hp
|3.933.820
|Black Edition Single Motor Ultra
|Elektrik – 150 kW / 204 hp
|4.073.599
|Twin Motor Ultra
|Elektrik – 300 kW / 408 hp
|4.777.026
Volvo EC 40 güncel Şubat ayı fiyat listesi…
|Versiyon
|Motor / Güç
|Fiyat (TL)
|Single Motor Extended Range Ultra
|Elektrik – 150 kW / 204 hp
|4.020.576
|Black Edition Single Motor Ultra
|Elektrik – 150 kW / 204 hp
|4.160.355
|Twin Motor Ultra
|Elektrik – 300 kW / 408 hp
|4.874.625
Volvo V60 güncel Şubat ayı fiyat listesi…
|Versiyon
|Motor
|Fiyat (TL)
|B4 FWD Mild Hybrid Plus
|Benzin – 1.969 cc / 197 hp
|5.489.241
Volvo XC60 güncel Şubat ayı fiyat listesi…
|Versiyon
|Motor
|Fiyat (TL)
|B5 AWD Mild Hybrid Plus Bright
|Benzin – 250 hp
|6.717.287
|B5 AWD Mild Hybrid Plus Dark
|Benzin – 250 hp
|6.717.287
|B5 AWD Mild Hybrid Ultra Bright
|Benzin – 250 hp
|6.998.108
|B5 AWD Mild Hybrid Ultra Dark
|Benzin – 250 hp
|6.998.108
|Black Edition B5 AWD Plus
|Benzin – 250 hp
|7.126.344
|T8 AWD Plug-in Hybrid Plus
|310+145 hp
|7.353.597
|T8 AWD Plug-in Hybrid Ultra
|310+145 hp
|7.634.418
|Black Edition T8 AWD Ultra
|310+145 hp
|8.088.925
|Polestar Engineered T8 AWD
|310+145 hp
|8.579.143
