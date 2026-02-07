Erzurum’un Tekman ilçesinde kar yağışı yolları kapattı. Ekipler 4 saatte yolu açabilirken, kar kalınlığı 5 metreyi aştı.

Erzurum’un Tekman ilçesinde Eğri Çayır Mezrası’nın yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Eğri Çayır Mezrasında yapılan yol çalışması 4 saat sürdü.

YOLU AÇMAK SAATLER SÜRDÜ

2 bin 443 rakımlı Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Eğri Çayır Mezrasına ulaşmak kolay olmadı. Tekman Belediyesi karla mücadele ekiplerinden operatör Mevlüt Karadağ, yol çalışmasında zor anlar yaşadığını, zaman zaman yol kenarları belli etmediği için tehlikeler ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bazen yüksekliği 5 metreyi bulan kar kalınlığı iş makinasını zorladığını ifade eden iş makinesi operatörü "Her şeye rağmen iş makinasının kepçesi ile tek taraf çalışmak zorunda kalıyoruz" dedi.

