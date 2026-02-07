Konya’nın Meram ilçesinde bir apartmanda yapılan böcek ilaçlaması sonrası yayılan kimyasal koku nedeniyle 11 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Böcek ilaçlama faciası! 11 kişi hastanelik oldu

11 KİŞİ ZEHİRLENDİ, EKİPLER SEFERBER OLDU

Edinilen bilgiye göre, apartmanda yapılan ilaçlamanın ardından ilaç kokusu alan bina sakinleri, zehirlenme belirtileri yaşadıklarını fark etti. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Böcek ilaçlama faciası! 11 kişi hastanelik oldu

Zehirlenme belirtileri gösteren 11 kişi, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı, apartman tahliye edildi. Hastanede tedavi gören vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GİRİŞ KATTAKİ İLAÇLAMA APARTMANA YAYILMIŞ

Apartman görevlilerden Fatih Uzman, "Dairelerini ilaçlatmak isteyenler daha dikkatli olmalılar. Tedbir her zaman için önemlidir" dedi.

Böcek ilaçlama faciası! 11 kişi hastanelik oldu

Abdülkadir Kılıç ise, "Giriş katta oturan kişi ilaç firması çağırmış. O da bütün apartmana yayılmış. Birkaç kişi hastaneye kaldırıldı, durumları iyi" diye konuştu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası