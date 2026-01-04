Ankara’nın Polatlı ilçesinde böcek ilacından etkilendikleri iddiasıyla aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı, 3 kişi ileri tedavi için sevk edilirken AFAD ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Fatih’te böcek ilacından zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesi, Türkiye’yi derinden sarsmıştı. O facianın ardından böcek ilaçlarının kontrolsüz kullanımı yeniden tartışma konusu olmuştu. Benzer bir endişe bu kez Ankara’dan gelen haberle yeniden gündeme geldi.

Böcek ilacı kabusu bu defa Ankarada: Evleri 7 kişilik aileye mezar olacaktı

EN KÜÇÜĞÜ 1 YAŞINDA 7 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Ankara'nın Polatlı ilçesinde böcek ilacından etkilendikleri iddiasıyla 7 kişi tedavi altına alındı. Yeni Mahalle Ermiş Sokak'ta yaşayan Z.Ş. (1), H.Ş. (17), E.Ş. (27), V.İ. (43), M.Ş. (7), A.Ş. (29) ve H.Ş. (11) 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Böcek ilacı kabusu bu defa Ankarada: Evleri 7 kişilik aileye mezar olacaktı

3 KİŞİ BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden 3'ü ileri tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Böcek ilacı kabusu bu defa Ankarada: Evleri 7 kişilik aileye mezar olacaktı

Öte yandan AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası