Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz sonrası petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıta zam üstüne zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı bir kez daha artacak. İşte detaylar...

ABD ve İsrail'in İran'ı vurması ve İran'ın da karşılık vermesiyle Orta Doğu ateş çemberine döndü. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol gemilerinin geçişine izin vermemesi, küresel petrol ticaretine darbe vurdu. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta ise zam üstüne zam olarak yansıyor.

EŞEL MOBİL SİSTEM DEVREDE

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası akaryakıtta eşel mobil sistem devreye alındı. Tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadelenin desteklenmesi için zamların yüzde 25'i pompaya yansıtılırken, yüzde 75'i ise ÖTV'den karşılanıyor.

BENZİNE ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, akaryakıta bir zam daha geliyor. Benzine, bu gece yarısı 2 TL 17 kuruş zam bekleniyor. Bunun, yüzde 75'i eşel mobil gereği ÖTV'den karşılanacak. Pompaya yansıyacak tutar ise 54 kuruş olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. 5 Mart'ta motorine 3 lira 11 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş, oto gaza 16 kuruş, 7 Mart'ta benzine 55 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş, 8 Mart'ta motorine 53, benzine 39 kuruş, 12 Mart'ta ise benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş zam gelmişti.

17 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 61.41 65.91 30.49 İstanbul Anadolu 61.26 65.76 29.89 Ankara 62.38 67.03 30.37 İzmir 62.65 67.31 30.29

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası