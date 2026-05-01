3,5 KİLOMETREKARE Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan 3,5 kilometrekarelik yüzölçümüyle şehrin en büyük gölü olan Tödürge Gölü'nde, su seviyesi eriyen kar suları ve bahar yağışlarının etkisiyle tam kapasiteye ulaştı.

KURAKLIK SİNYALİ VERMİŞTİ Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde yer alan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan Tödürge Göl, geçtiğimiz yıllarda kuraklıkla gündeme gelmişti.

KUŞ TÜRLERİNİN YUVASI Çok sayıda kuş ve 8 farklı balık türüne ev sahipliği yapan göl, ulusal önemi haiz sulak alan statüsünde yer alıyor.

GENİŞ SAZLIK ALANLARI Endemik bitki türleri ve zengin su altı hayatıyla dikkat çeken bölge, sahip olduğu geniş sazlık alanlarla Türkiye'nin önemli doğa noktalarından biri kabul ediliyor. Tödürge Gölü, yaz aylarında rüzgar sörfü, kano ve su bisikleti gibi aktivitelere imkan tanırken kışın buzla kaplanan yüzeyiyle ekstrem dalış sporcularını ağırlıyor.

SİVAS'IN EN BÜYÜK DOĞAL GÖLÜ Sivas'ın en büyük doğal gölü olan Tödürge Gölü, Sivas'ın Hafik ve Zara ilçeleri arasında yer alır. Sivas merkeze 50 km, Hafik'e 17 km, Zara'ya ise 12 km mesafededir. Tepeli Batağan ve Turna dahil birçok nadir kuş türüne ev sahipliği yapan gölün kenarında bir kuş gözlem kulesi bulunur. Kano, kayık turları ve su bisikleti yapılabilen gölde kışın buz altı dalışları da gerçekleştiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası