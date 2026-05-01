Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte son dönemde artan suikast girişimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, gazetecilerin kurşun geçirmez yelek giymeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin sorusuna esprili bir dille cevap verdi. Kişisel güvenliği konusunda endişe etmediğini belirten ABD Başkanı, "Yelekle 10 kilo daha fazla görünmeye dayanamam" sözleriyle salondakileri kahkahaya boğdu.

Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte gazeteciler ve Kongre üyeleriyle bir araya gelen Trump, kendisine yönelik güvenlik tehditlerini gündemine aldı.

"10 KİLO DAHA FAZLA GÖRÜNMEYE DAYANAMAM"

Son iki yılda üç kez suikast girişimiyle karşı karşıya kalan Trump, gazetecilerin güvenlik tedbirlerini artırması yönündeki önerilerine esprili bir dille cevap verdi.

Suikastçilerden korkmadığını vurgulayan ABD Başkanı, yelek giymesi durumunda daha kilolu görüneceğini belirterek, "Yelekle 10 kilo daha fazla görünmeye dayanamam" şeklinde konuştu.

SALDIRGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Trump’ın bu açıklamaları, Washington’daki Hilton otelde yaşanan son saldırı girişimine dair yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından geldi. Olay anında Cole Tomas Allen isimli saldırganın silahını bir Gizli Servis ajanına doğrulttuğu, ajanın ise ateşle karşılık verdiği görüntülendi. Çatışma sırasında bir ajanın giydiği kurşun geçirmez yelek sayesinde kurtulduğunu vurgulayan Trump şu ifadelerde bulundu:

"Eğer 10-12 kilo daha ağır görünmek istiyorsanız o yeleği giyersiniz. Ve dürüst olmak gerekirse, o yelek harika bir iş çıkardı çünkü yakın mesafeden bir mermi yedi. O (ajan) hastaneye bile gitmek istemedi. Her ihtimale karşı onu hastaneye biz gönderdik ama gitmek istemiyordu. Biliyorsunuz, yine de bir darbe aldı. Ama yelek onu tamamen korudu. O atışın arkasında hala çok büyük bir güç vardı; Mike Tyson’dan yumruk yemek gibi bir şey. Ama bu inanılmazdı."

“GÜVENLİĞİM KONUSUNDA ENDİŞE ETMİYORUM”

79 yaşındaki Trump, ABD’yi derinden sarsan suikast girişiminin ardından kişisel güvenliği konusunda endişe duymadığını belirtti. Güvenlik meselesini sürekli düşünmenin işini yapmasına engel olacağını savunan ABD Başkanı, "Bunu düşünmüyorum; eğer düşünseydim bu kadar etkili olamazdım" ifadelerinde bulundu.

