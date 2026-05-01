Yasal boşluktan faydalandı, sahipsiz arazileri topladı! İmparatorluk kurup kendisini 'kral' ilan etti
İsviçre’de tapu kayıtlarındaki yasal boşluktan yararlanan 31 yaşındaki bir teknisyen, sahipsiz arazileri toplayarak kendi "krallığını" kurdu.
Aralarında kamuya açık yolların da bulunduğu bu araziler üzerinden vatandaşlardan ücret talep eden Jonas Lauwiner, ülkede büyük bir krize yol açtı.
İsviçre'de Jonas Lauwiner isimli bir vatandaş, tapu kayıtlarındaki yasal boşluktan yararlanarak toplam 117 bin metrekarelik 148 parça araziyi tamamen ücretsiz şekilde üzerine geçirdi.
İsviçre yasalarına göre, tapuda sahibi görünmeyen veya mirasçıları tarafından reddedilen araziler için yerel konseylere yazılı başvuruda bulunan herkes bu mülkleri ücretsiz edinebiliyor.
ON YILDA VATİKAN'IN DÖRTTE BİRİNİ TOPLADI
Endüstriyel otomasyon teknisyeni olan Lauwiner, tapu kayıtlarını titizlikle analiz ederek kimsenin fark etmediği bu "sahipsiz" alanları keşfetti. On yıl içinde Vatikan’ın dörtte biri büyüklüğünde bir toprak parçasının sahibi oldu.
Edindiği arazilerin 83 tanesinin aktif kullanılan yollardan oluşması, Lauwiner’e yerel halk üzerinde ciddi bir nüfuz sağladı.
EV SAHİPLERİNDEN 'BAKIM ÜCRETİ' ALMAYA BAŞLADI
Lauwiner, kendi adına tescil ettirdiği yolları kullanan ev sahiplerinden "bakım ücreti" adı altında ödeme almaya başladı. Öte yandan arazilerinin yakınında inşaat yapmak isteyenlere "geçiş hakkı" satarak gelir elde ettiği bildirildi.
KENDİSİNİ İSVİÇRE KRALI İLAN ETTİ
Kendisini "İsviçre Kralı" ilan eden Lauwiner, bir internet sitesi kurdu, askeri üniformayla pozlar verdi ve hatta eski bir tank satın alarak "sarayının" önüne yerleştirdi.
MAHKEME DAVAYI REDDETTİ
Bu durum yerel halkın sert tepkisini çekerken, hukukçular "hakların kötüye kullanılması" gerekçesiyle dava açtı. Ancak mahkeme, işlemlerin mevcut yasalara uygun olduğu gerekçesiyle davayı reddetti.
Lauwiner'in bu hamlesi İsviçre'de taşları yerinden oynattı. "Bunu dijital bir askeri harekat gibi kan dökmeden yaptım" diyen Lauwiner’e karşı kanton yönetimleri harekete geçti.
Bern dahil birçok bölgede, sahipsiz arazilerin öncelikli olarak kamuya devredilmesini sağlayan yeni yasal düzenlemeler hazırlanmaya başladı. Lauwiner ise yasaları çiğnemediğini, sadece verileri iyi analiz ettiğini savunmaya devam ediyor.