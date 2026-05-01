Aralarında kamuya açık yolların da bulunduğu bu araziler üzerinden vatandaşlardan ücret talep eden Jonas Lauwiner, ülkede büyük bir krize yol açtı.

İsviçre’de tapu kayıtlarındaki yasal boşluktan yararlanan 31 yaşındaki bir teknisyen, sahipsiz arazileri toplayarak kendi "krallığını" kurdu.

İsviçre'de Jonas Lauwiner isimli bir vatandaş, tapu kayıtlarındaki yasal boşluktan yararlanarak toplam 117 bin metrekarelik 148 parça araziyi tamamen ücretsiz şekilde üzerine geçirdi.

İsviçre yasalarına göre, tapuda sahibi görünmeyen veya mirasçıları tarafından reddedilen araziler için yerel konseylere yazılı başvuruda bulunan herkes bu mülkleri ücretsiz edinebiliyor.

ON YILDA VATİKAN'IN DÖRTTE BİRİNİ TOPLADI

Endüstriyel otomasyon teknisyeni olan Lauwiner, tapu kayıtlarını titizlikle analiz ederek kimsenin fark etmediği bu "sahipsiz" alanları keşfetti. On yıl içinde Vatikan’ın dörtte biri büyüklüğünde bir toprak parçasının sahibi oldu.