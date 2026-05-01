Ünlü oyuncu Bülent Polat, şehir hayatını geride bırakarak Çanakkale’de elektriksiz ve telefonsuz bir hayat kurduğu doğa içindeki hayatını anlattı. Üretim odaklı günlük rutinini paylaşan Polat “Burada telefon çekmiyor, tablet yok, elektrik yok. Sobamız var… Odun kırıyoruz, odun taşıyoruz ve yemeğimizi sobanın üstünde yapıyoruz” dedi.

Avrupa Yakası, Teşkilat, Kuruluş Osman, Ateş Kuşları gibi birçok dizide rol alan Bülent Polat, şehir hayatını geride bırakarak Çanakkale’de doğayla iç içe bir hayat kurdu. En yakın yerleşim yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, elektriksiz ve telefonsuz bir alanda yaşamını sürdüren Polat’ın, 6 dönümlük arazisinde çocukları Doğa ve Doğu ile birlikte sobayla ısındığı, toprağı işlediği öğrenildi. Deniz Sarı’nın Youtube’daki programına konuk olan ünlü isim burada neler yaptığını anlattı.

“TOLSTOY GİBİ YAŞIYORUZ” Şimdilerde minimalist bir yaşam tarzını benimsediğini dile getiren Bülent Polat, büyük evler yerine küçük bir müştemilatta yaşamayı tercih ettiğini belirtti. Çalışma alanı, kitaplık, yatak ve mutfağın tek bir odada bulunduğunu aktaran oyuncu, “Küçücük bir alan yetiyor insana, Tolstoy gibi takılıyoruz. Hiç büyük eve ihtiyacım yok” dedi.

SOBADA YEMEK, DEREDEN SU… Yemeklerini odun sobasında pişirdiğini ifade eden Polat, su ihtiyacını ise yakındaki dereden karşıladığını söyledi. Günlük hayatında odun kırma ve taşıma gibi fiziksel işleri de kendisinin yaptığını belirtti.

“ÇOCUKLAR ARTIK TABLET SORMUYOR” Bu yaşamı seçmesindeki en önemli nedenlerden birinin çocuklarını dijital bağımlılıktan uzak tutmak olduğunu vurgulayan Polat, “Çocuklar artık tablet sormuyor. Toprakla kurdukları bağ, hem davranışlarını hem de okul başarılarını olumlu etkiledi” ifadelerini kullandı.

HER PAZARTESİ ÇÖP TOPLUYOR Bölgedeki çevre kirliliğine de dikkat çeken oyuncu, her pazartesi günü römorkuyla çevredeki çöpleri topladığını belirtti. Doğaya çöp atanlara tepki gösteren Polat, “Çöpünü dışarı fırlatan bu toprağın düşmanıdır” dedi.

“BURADA DEPRESYONA GİRME ŞANSINIZ YOK” Şehir hayatından sonra kırsal yaşama adapte olurken zorlandığını anlatan Polat, zamanla kondisyon kazandığını ve artık gün boyu çalışabildiğini söyledi. Doğayla iç içe hayatın ruh sağlığına da iyi geldiğini ifade eden oyuncu, “Burada depresyona girme şansınız yok. Hayatın akışına dahil oluyorsunuz” diye konuştu.

“ÇALIŞMAYA AŞIĞIM” Çocuk yaşta çalışmaya başladığını ve tiyatroya 11 yaşında adım attığını belirten Polat, çalışkanlığını babasından miras aldığını söyledi. “Ben çalışmaya aşık biriyim” diyen oyuncu, üretmenin kendisi için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

“EN BÜYÜK MİRAS TOPRAK” Gelecek nesiller için en önemli mirasın doğayla bağ kurmak olduğunu vurgulayan Polat, çocuklarına ekmeyi, dikmeyi ve üretmeyi öğretmenin en değerli kazanım olduğunu söyledi.

