İstanbul Bayrampaşa'da aralarında hukuki husumet bulunan eski çalışanlarının yeni açtığı iş yerini basan baba-oğul ortalığı savaş alanına çevirdi. Çıkan hararetli kavgada silahına sarılan öfkeli baba, o esnada tesadüfen iş görüşmesi için orada bulunan tamamen ilgisiz bir vatandaşı vurdu. Kanlar içinde kalan şahıs hastaneye kaldırılırken, silahı ateşleyen baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akıllara durgunluk veren o silahlı baskın ve arbede anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

