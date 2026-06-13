UEFA, 4 Ekim'de oynanacak İrlanda-İsrail maçına ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Güvenlik ve organizasyon gerekçeleriyle karşılaşmanın tarafsız sahada ve seyircisiz oynanacağı açıklanırken, İrlanda'da hem taraftarların hem de futbolcuların İsrail ile oynanacak maçlara yönelik tepkisi sürüyor.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yer alan İrlanda ile İsrail arasında 4 Ekim'de oynanması planlanan karşılaşma için dikkat çeken bir karar alındı. UEFA'nın talebi doğrultusunda mücadele, henüz açıklanmayan tarafsız bir ülkede ve seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. İrlanda Futbol Federasyonu (FAI), UEFA'nın önerisini kabul ettiğini duyururken, kararın alınmasında güvenlik ve organizasyon süreçlerine ilişkin çeşitli değerlendirmelerin etkili olduğu belirtildi.

İrlanda Futbol Federasyonu

"OPERASYONEL ZORLUKLAR" GEREKÇE GÖSTERİLDİ

FAI tarafından yapılan açıklamada, Dublin'deki Aviva Stadı'nın karşılaşmaya ev sahipliği yapmasını zorlaştırabilecek operasyonel sorunların bulunduğu ifade edildi. Federasyon, kararın UEFA ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda şekillendiğini aktardı.

Kararın ardından maçın oynanacağı tarafsız saha konusunda çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, UEFA'nın ilerleyen dönemde ev sahibi ülkeyi açıklaması bekleniyor.

İrlanda Futbol Federasyonu

FİLİSTİN FUTBOL FEDERASYONU İLE TEMAS KURULDU

İrlanda Futbol Federasyonu, süreç boyunca Filistin Futbol Federasyonu ile de iletişim halinde olduklarını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, Filistin tarafının karşılaşmanın tarafsız sahaya taşınması yönündeki kararı desteklediği belirtildi.

İsrail'in uluslararası spor organizasyonlarındaki konumu son dönemde Avrupa futbolunda da sık sık tartışma konusu olurken, çeşitli federasyonlar ve taraftar grupları UEFA üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

İrlanda ve Fİlistin

İRLANDA'DA İSRAİL MAÇLARINA TEPKİ BÜYÜYOR

İrlanda'da İsrail ile oynanacak karşılaşmalara yönelik tepkiler uzun süredir gündemde yer alıyor. Mayıs ayında Dublin'deki parlamento binası önünde düzenlenen protesto gösterilerinde, FAI'nin İsrail ile planlanan maçları oynama kararı eleştirilmişti.

Öte yandan İrlanda Futbol Federasyonu, UEFA nezdinde İsrail'in uluslararası organizasyonlardan men edilmesini talep eden bir öneriyi de gündemine almıştı. Federasyon içerisinde yapılan oylamada söz konusu teklif 74'e karşı 7 oyla kabul edilmişti.

İrlanda'da düzenlenen anti İsrail protestoları

FUTBOLCULARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KARŞI ÇIKIYOR

İrlanda'daki Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA Ireland) tarafından yapılan anket de kamuoyundaki görüşü ortaya koydu.

Ankete katılan 214 profesyonel futbolcunun yüzde 63'ü, İrlanda'nın İsrail ile karşılaşmaması gerektiğini savundu. Oyuncuların yüzde 66'sı ise Dublin'in İsrail maçlarına ev sahipliği yapmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

İrlanda Milli Takımı

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