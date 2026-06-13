Dünya Kupası maçlarında kameralara yansıyan boş tribün görüntüleri tartışma yaratırken FIFA, seyirci sayılarının koltuk doluluğuna değil okutulan bilet ve stadyumda bulunan taraftar verilerine göre belirlendiğini açıkladı. Kurum, birçok taraftarın maçı koltuklarında oturmak yerine koridorlardan takip ettiğini savundu.

FIFA, Dünya Kupası maçlarında televizyon kameralarına yansıyan boş koltuk görüntülerinin ardından konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Güney Kore'nin Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçı takip eden izleyiciler, stadyumun büyük bir bölümünde taraftar olmadığını fark etti. Stadyumdaki görünür boşluklara rağmen FIFA, maçın resmi seyirci sayısını 44.985 olarak açıkladı.

Güney Kore-Çekya maçını takip eden izleyiciler

BİLETLİ TARAFTARLAR KORİDORLARI TERCİH ETTİ

Bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle birçok taraftarın maçlara gidememesi üzerine gelen eleştirilerin ardından FIFA, konuya ilişkin yayımladığı bildiride, biletli taraftarların maçı kendi koltuklarından izlemek yerine stadyum koridorlarından takip etmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Kurumdan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Resmi katılım rakamları, maç sırasında herhangi bir andaki koltuk doluluğunun görsel değerlendirmesinden ziyade, okutulan bilet sayısını ve stadyum alanında bulunan seyircileri yansıtmaktadır. FIFA, yayımlanan tüm rakamların doğrulanmış operasyonel verilere dayanmasını sağlamak için stadyum yetkilileri ve biletleme ekipleriyle yakın bir şekilde çalışmaktadır. Guadalajara'daki maç sırasında biletli birçok taraftarın, maç boyunca kendi koltuklarında oturmak yerine koridorlarda ayakta durdukları görülmüştür."

Güney Kore-Çekya maçını takip eden izleyiciler

BİLET SATIŞLARI VE BOŞ KOLTUK TARTIŞMALARI

Haberde aktarılan detaylara göre, turnuva için binlerce bilet henüz satılamadı ve bazı maçların biletleri nominal değerinin oldukça altında fiyatlarla yeniden satışa sunuldu. Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçı, ev sahibi ülkelerden birinin katılımıyla Azteca Stadyumu'nda 83.000 taraftarın önünde oynanmıştı. Ancak Güney Kore maçında ve ardından Kanada'nın Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın bazı bölümlerinde boş koltuklar göze çarptı.

Güney Kore-Çekya maçını takip eden izleyiciler

REKOR BİLET FİYATLARI TEPKİ ÇEKİYOR

Bilet fiyatlandırması konusunda eleştirilen FIFA'nın, Dünya Kupası ilk maçları için de hâlâ yüzlerce biletinin bulunduğu belirtiliyor. Turnuvada en düşük bilet fiyatı 867 dolar olarak belirlenirken, VIP salon erişimi bulunan bir bilet ve yemek paketi için fiyatlar 9.225 dolara kadar çıkabiliyor.

FIFA'nın web sitesindeki ağırlama biletleri ise 2.430 dolar ile 3.150 dolar arasında değişiyor. "Şampiyonlar Kulübü"nde yer alan 2.430 dolarlık bilet şu şekilde tanımlanıyor: "Maç öncesi ve sonrasında birinci sınıf içecek servisi ve tam porsiyon yemek sunan seçkin, hareketli ağırlama alanlarına sadece birkaç adım mesafede bulunan Tercih Edilen Oturma düzeninde manzaralı koltuklar."

FIFA

INFANTINO'DAN FİYAT SAVUNMASI

Turnuva öncesinde düzenlenen bir basın toplantısında konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, ortalama bilet fiyatının 500 doların altında olduğunu belirterek, bu maliyetlerin ABD sporlarındaki büyük maçlara katılım tutarlarıyla karşılaştırılabilir olduğunu söylemiş ve fiyatlandırmayı savunmuştu.

Infantino şunları eklemişti: "Eğer daha düşük bir fiyattan satarsanız, bu özel pazarda -ki bu ülkede tamamen yasal- ikincil pazarlara çok, çok daha yüksek fiyatlarla giderdi. O zaman bu para nereye giderdi? Tabii ki karaborsa faaliyetlerini veya ikincil pazarları organize edenlere giderdi, futbola değil. Eğer biz yanlış bir şey yapıyorsak, o zaman muhtemelen Kuzey Amerika'da bilet satan herkes de yanlış bir şey yapıyordur."

FIFA Başkanı Gianni Infantino

KAMUOYU İLETİŞİMİNDE ZORLU SÜREÇ

Televizyon ekranlarına da yansıyan bu durum, yüksek fiyatların katılımı düşüreceği ve maçların görsel cazibesini azaltabileceği şeklinde değerlendiriliyor. Bilet fiyatları ve boş koltuklar etrafındaki tartışmaların devam etmesi beklenirken; Dünya Kupası başlamadan önce 500 milyon rezervasyon talebi olduğu yönündeki verilere rağmen FIFA'nın kamuoyu iletişimi açısından zor bir süreçle karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor.

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