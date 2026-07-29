İsrail'in Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi bir kez daha gözler önüne serildi. 60 binden fazla çocuk anne veya babasını kaybederken, 2 bin 276 Filistinli aileden geriye nüfus kayıtlarında dahi kimse kalmadı.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık üç yıldır devam eden saldırıların geride bıraktığı yıkımın boyutu her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni bir rapor, savaşın yalnızca hayatını kaybedenlerin sayısıyla değil, parçalanan aileler ve anne-babasız kalan çocuklarla da nasıl derin bir iz bıraktığını ortaya koydu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Ekim 2023-Temmuz 2026 dönemine ait istatistikleri içeren "Filistinli Ailelere Yönelik Katliamlar" başlıklı bir rapor yayımladı.

Gazze'de bir nesil anne-babasız kaldı!2 bin 276 aile nüfustan silindi

Rapora göre, söz konusu dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırlar sonucu Filistinli 2 bin 276 aileden 8 bin 858 kişi hayatını kaybetti ve bu aileler nüfus kayıtlarından tamamen silindi.

Aynı dönemde İsrail saldırılarına hedef olan Filistinli 2 bin 348 aileden (8 bin 340 kişi) ise geriye sadece birer kişi, 4 bin 903 aileden ise birden fazla kişi hayatta kaldı.

ÇOCUKLAR KİMSESİZ KALDI

Raporda, İsrail saldırılarında anne veya babasını kaybeden Filistinli çocukların durumuna ilişkin çarpıcı verilere de yer verildi.

Gazze'de bir nesil anne-babasız kaldı!2 bin 276 aile nüfustan silindi

Buna göre, Gazze Şeridi'nde toplam 60 bin 737 çocuk yetim veya öksüz kaldı. Bu çocuklardan 52 bin 95'i babasını, 5 bin 929'u annesini, 2 bin 713'ü ise her iki ebeveynini birden İsrail saldırılarında kaybetti.

EN AĞIR BİLANÇO GAZZE'DE

Yetim ve öksüz kalan çocukların bölgelere (kentlere) göre dağılımı da raporda ayrıntılı olarak aktarıldı. En fazla ebeveyn kaybının yaşandığı Gazze vilayetinde 19 bin 700 çocuk babasını, 2 bin 83 çocuk annesini, bin 75 çocuk ise her iki ebeveynini kaybetti.

Gazze'de bir nesil anne-babasız kaldı!2 bin 276 aile nüfustan silindi

Diğer bölgelerde ise yetim kalan Filistinli çocukların durumu şu şekilde sıralandı:

Gazze'nin kuzeyinde 12 bin 32 çocuk babasını, 1464 çocuk annesini, 635 çocuk her ikisini kaybetti. Orta Bölgede, 6 bin 362 çocuk babasını, 862 çocuk annesini, 418 çocuk her ikisini kaybetti. Han Yunus'ta 8 bin 839 çocuk babasını, 949 çocuk annesini, 378 çocuk her ikisini kaybetti. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ise 5 bin 162 çocuk babasını, 571 çocuk annesini, 207 çocuk ise her iki ebeveynini birden kaybetti.

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