Trabzonspor, 18 yaşındaki Belçikalı forvet Rene Mitongo Muteba'nın transferini açıkladı. Karadeniz ekibi, genç oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını ve bonservis bedeli olarak 3 milyon avro ödeneceğini KAP'a bildirdi.

Bordo mavililer, 18 yaşındaki golcü Rene Mitongo Muteba ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

OYUNCUYLA 4+1 YILLIK İMZA

Trabzonspor, genç santrfor ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre Standard Liege'e transfer bedeli olarak 3 milyon avro üç taksit halinde ödenecek. Ayrıca Trabzonspor, futbolcunun gelecekteki satışından elde edilecek gelirin, kulübe ödenen transfer bedeli düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'ini Belçika ekibine verecek.

TRABZONSPOR'DAN KAP BİLDİRİMİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000 Euro 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 675.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2030/2031 futbol sezonunda 780.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

OYUN TARZI NASIL?

Sağlık kontrolü için Avusturya’ya gelen ve kampa dahil olan Mitingo, kariyerinde Trabzonspor gibi büyük bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirtiyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon avro olan ve İtalyan ekipleri Como ve Fiorentina’nın da gündeminde bulunan genç golcü, bordo mavili kulübün projesinin kendisini daha çok cezbettiğini ifade ediyor. 1,87’lik Mitingo modern futbolun aradığı fiziksel güç ile hızı birleştiren komple bir santrfor. Çift ayakla ve kafayla net vuruşları var. Pozisyon alma sezgisi yüksek. Pres gücü yüksek ve ön alan savunması yapmayı seven bir profil.

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