Fenerbahçe'den Süper Lig ekibine transfer! Anlaşma tamam
Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almayan tecrübeli kaleci İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile anlaşmaya varıldı.
Sarı lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat ile beklenen ayrılık gerçekleşiyor.
ANLAŞMAYA VARILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertliler, 28 yaşındaki file bekçisi için bir süre önce teklif yapan Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı. İrfan Can Eğribayat'ın, Gençlerbirliği'ne transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
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FENERBAHÇE PERFORMANSI
Göztepe’den 2022 yılında kiralık olarak sarı lacivertlilerin kadrosuna katılan İrfan Can Eğribayat’ın bonservisi 2023’te alındı. Fenerbahçe'de, 53 maça çıkan tecrübeli kaleci, geçen sezonun ikinci yarısını Samsunspor’da geçirdi. Fenerbahçe’deki kaleci rotasyonunda düşünülmeyen İrfan Can Eğribayat'ın, durumunun kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.