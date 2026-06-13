2026 Dünya Kupası öncesi İngiltere Milli Takımı büyük bir şok yaşadı. Harry Kane ve Jude Bellingham'a ait olduğu öne sürülen kramponlar, resmi maç topları ve kritik antrenman ekipmanları kamp yolunda çalındı. Polis soruşturma başlatırken, geriye yalnızca bir futbol topunun kaldığı iddia edildi.

İngiltere Milli Takımı, Kansas City'deki ilk antrenmanları öncesinde oyuncuların maç kramponlarının bir nakliye aracından çalınmasıyla büyük bir hırsızlık olayının kurbanı oldu. Olayın ardından hırsızlığın boyutunu belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

Daily Mail'in haberine göre; takımın en büyük yıldızlarına ait kramponlar, resmi turnuva topları ve takımın önemli antrenman ekipmanlarıyla birlikte çalındı.

İngiltere Milli Takımı

KANE VE BELLINGHAM'IN KRAMPONLARI DA ÇALINDI

Hırsızlık olayı, takımın malzemeleri Florida'daki West Palm Beach'ten, İngiltere'nin önümüzdeki en az üç hafta boyunca kamp yapacağı Missouri'deki Swope Soccer Village tesislerine taşınırken meydana geldi.

Thomas Tuchel'in öğrencilerinin cumartesi öğleden sonra burada ilk antrenmanlarına çıkmaları planlanıyordu; ancak yetkililer şu anda nelerin çalındığını ve ellerinde kullanılabilir durumda nelerin kaldığını belirlemek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Kaynaklar, geriye kalan kargoda sadece bir adet futbol topu bırakıldığını belirtirken, Harry Kane ve Jude Bellingham gibi isimlere ait kramponların da çalınan eşyalar arasında olduğuna dair endişeler bulunuyor.

İngiltere Milli Takımı

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Kansas City, Missouri Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam Kansas City'ye eksik eşyalarla ulaşan bir takım aracından muhtemel bir ekipman hırsızlığı olayını soruşturuyoruz. Soruşturma devam etmektedir."

Çarşamba günü Hırvatistan'a karşı oynanacak Dünya Kupası açılış maçı öncesi hazırlıklara ağır bir darbe vuran bu olayda, güvenlik görevlilerinin malzemeleri teslim etmekle görevlendirdiği sürücülerin işin içinde olabileceğinden şüphelendiği ifade ediliyor. İngiltere Futbol Federasyonu (FA), çalınan eşyaları geri alabilmek amacıyla şu anda yerel polis güçleriyle irtibat halinde çalışıyor.

İngiltere'nin kamp yapacağı tesis

ŞÜPHELİLER MASAJ MASALARINI DA ÇALMIŞ

İngiltere yetkilileri, Florida'daki hazırlık kampından resmi Dünya Kupası tesislerine yapılacak yolculuk için tüm temel antrenman malzemelerini paketlemişti. Çalınan kargoda maç ve antrenman ekipmanlarının yanı sıra analiz cihazları, teknik direktör Tuchel'in taktik tahtaları ve masaj masaları da yer alıyordu.

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