Senatör Graham’ın cenazesi için gittiği Washington’da "arka kapıdan" kabul edilen İsrail Başbakanı Netanyahu, Oval Ofis’te beklemediği bir manzara ile karşılaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere son 13 ayda 7. kez Washington’a gitti. Ancak iki lider arasında beş ay önce başlayan ve İran harekatıyla pekişen yakın iş birliği, yerini gergin bir diplomatik mesafeye bıraktı.

İsrail tarafının medya sızıntılarıyla görüşmeyi "zorla gerçekleştirmeye çalıştığı" iddiaları ve Trump’ın başlangıçtaki direnci nedeniyle haftalarca belirsizliğini koruyan buluşma, ancak Senatör Lindsey Graham’ın cenaze töreni vesilesiyle kesinleşti. Beyaz Saray’da alınan olağanüstü güvenlik önlemleri ve Netanyahu’nun kameralardan uzak tutularak binaya "arka kapıdan" alınması, Washington hattındaki kırılmayı gözler önüne serdi.

Netanyahu'ya arka kapı şoku! İşler beklediği gibi gitmedi

ZELENSKİY İLE BİR SAAT, NETANYAHU İLE BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Beyaz Saray’daki diplomatik trafik sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ziyaretiyle başladı. Trump ile yaklaşık bir saat süren görüşen Ukrayna lideri ABD’nin sarsılmaz desteğine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin sarsılmaz desteği için minnettarım. Patriot sistemleri için üretimi lisanslama konusunu ve ayrıca faydalı olabilecek diğer çeşitli fikirleri ele aldık. Ayrıca diplomasi hakkında da konuştuğumuz önemli bir görüşme oldu; diplomatik sürecin yeniden canlandırılması büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz, gelecekteki iletişimlerinin detaylarını koordinate edecek."

Zelenskiy’nin ayrılmasından yalnızca 4 dakika sonra Oval Ofis’e ulaşan Netanyahu’nun ziyareti için ise herhangi bir halka açık fotoğraf çekimi veya ortak basın toplantısı düzenlenmedi.

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