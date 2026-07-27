Satürn’ün en büyük uydusu Titan, yeryüzü benzeri nehirleri ve göllerinin ötesinde, uzayın derinliklerine açılacak geleceğin uzay misyonları için devasa bir yakıt ve hammadde üssü olmaya hazırlanıyor. NASA bünyesinde yürütülen son araştırmalar, uzak dünyayı derin uzay keşiflerinin kalbine yerleştirdi.

Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden Conor A. Nixon liderliğindeki uluslararası ekip, Acta Astronautica dergisinde yayımlanan çalışmada Titan’ın sunduğu imkanları masaya yatırdı. Dünya’dan her şeyi taşıma maliyetini ortadan kaldırmayı amaçlayan "yerinde kaynak kullanımı" konsepti çerçevesinde, buzlu ayın yüzeyindeki zengin hidrokarbon rezervleri öne çıktı. Atmosferindeki yoğun metan gazının yanı sıra yüzeyde bulunan propan ve bütan gibi ağır bileşikler, uzay araçları için yakıta ve endüstriyel hammaddelere dönüşüyor. Nixon, bu yapının gelecekte hammadde ve araç üreten kalıcı bir istasyon haline geleceğini ileri sürdü.

Atmosferindeki yoğun metan gazının yanı sıra yüzeyde bulunan propan ve bütan gibi ağır bileşikler, uzay araçları için yakıta ve endüstriyel hammaddelere dönüşüyor. Nixon, bu yapının gelecekte hammadde ve araç üreten kalıcı bir istasyon haline geleceğini ileri sürdü.

DERİN UZAY MİSYONLARI İÇİN DOĞAL İKMAL NOKTASI Titan’daki hidrokarbon zenginliği sadece hammadde sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Satürn çevresindeki keşif faaliyetlerine de güç veriyor. Uzay araçları, başka gezegenlere veya Enceladus ile Mimas gibi uydulara hareket etmeden önce Titan yüzeyinde veya yörüngesinde yakıt ikmali yapabilecek. Söz konusu tesisler aynı zamanda 3D yazıcılarla yedek parça üretimi ve yaşam destek malzemesi tedariki için altyapı sunacak.

Uydunun sunduğu avantajlar sadece hidrokarbonlarla sınırlı kalmıyor. Kütlesinin yaklaşık yüzde ellisini su oluşturan Titan, yeraltı okyanusları ve yüzeyindeki buz katmanlarıyla dikkat çekiyor. Araştırmacılar, bu suyun işlenerek roketler için sıvı oksijen ve sıvı hidrojen itici yakıtına dönüştürüleceğini belirtti. Atmosferi, erişilebilir hidrokarbonları ve devasa su kaynaklarını aynı anda barındıran Titan, bu yönüyle Güneş Sistemi'nde tek olma özelliği taşıyor.

GÖKBİLİM DÜNYASINDAN BİR İLK Uzay bilimindeki hareketlilik sadece Satürn sistemiyle sınırlı kalmadı, gökbilimciler Güneş Sistemi'nin sınırları ötesinde tarihi bir eşiği geride bıraktı. Şili’deki Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) bünyesinde çalışan uzmanlar, Nature dergisinde yayımlanan çalışmayla Güneş Sistemi dışındaki ilk öteuyduyu keşfettiğini duyurdu. "CD-35 2722" adı verilen genç sistemde yer alan dev uydu, klasik örneklerin aksine sıradan bir gezegenin etrafında dönmüyor. Jüpiter kütlesine sahip bu gizemli cisim, kütlesi Jüpiter'in otuz katından fazla olan bir kahverengi cücenin yörüngesinde hareket ediyor. Uzmanlar, dev teleskoplar ve radyal hız yöntemini kullanarak görünmeyen bu uydunun yerçekimsel izini yakalamayı başardı. Yıldız, gezegen ve uydu arasındaki geleneksel sınırları ortadan kaldıran bu keşif, uzay literatüründeki temel tanımlamaların yeniden ele alınmasına yol açtı.

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