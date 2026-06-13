2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi ABD, Los Angeles'ta oynanan mücadelede Paraguay'ı 4-1 mağlup etti. Balogun'un iki golle yıldızlaştığı karşılaşmada ABD, turnuvaya farklı galibiyetle başlayarak taraftarlarına umut verdi.

Los Angeles Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde, turnuvanın ABD ayağının açılış seremonisi düzenlendi. Şovların ardından müsabaka başladı.

ABD’den Dünya Kupası’na görkemli başlangıç

ABD EVİNDE GÜÇLÜ BAŞLADI

İki ekip de karşılıklı ataklarla maça başlarken, ABD 7. dakikada öne geçti. Pulisic, 2 rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girerek McKennie'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Bobadilla ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına yolladı: 1-0.

ABD, öne geçmesinin ardından baskısını daha da artırdı. 31. dakikada soldan savunmanın arkasına sarkan Pulisic, penaltı noktasına hareketlenen Balogun'a pasını aktardı. Futbolcu meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0.

ABD, 45+5. dakikada farkı 3'e çıkardı. Tillman'ın uzun pasına hareketlenen Balogun, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası içinden sert bir şutla topu filelere yolladı: 3-0. İlk yarı, ABD'nin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla başladı. ABD oyunu yavaşlatırken, Paraguay 73. dakikada golü buldu. Enciso'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mauricio, yerden vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1.

Karşılaşmada son sözü Reyna söyledi. 90+8. dakikada topla buluşan futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazından ayağının dışıyla kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 4-1.

Mücadele, ABD'nin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

ABD’den Dünya Kupası’na görkemli başlangıç

Stat: Los Angeles

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

ABD: Freese, Freeman, Ream, Richards, Robinson, Dest (Dk. 72 Weah), Adams, Tillman (Dk. 82 Reyna), McKennie, Pulisic (Dk. 46 Berhalter), Balogun (Dk. 72 Pepi)

Paraguay: Gill, Caceres (Dk. 80 Velazquez), Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez (Dk. 80 Gamarra), Cubas, Bobadilla (Dk. 46 Mauricio), Almiron (Dk. 80 Sosa), Sanabria (Dk. 62 Arce), Enciso

Goller: Dk. 7 Bobadilla (Kendi kalesine), Dk. 31 ve Dk. 45+5 Balogun, Dk. 90+8 Reyna (ABD), Dk. 73 Mauricio (Paraguay)

Sarı kartlar: Dk. 10 Caceres, Dk. 53 Almiron, Dk. 79 Diego Gomez, Dk. 88 Arce, Dk. 90+3 Alonso (Paraguay), Dk. 59 Adams (ABD)

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