Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ailesi duyururken, sanatçının cenaze programı da belli oldu.

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Can Kolukısa'nın ölüm haberş sevenleri ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

ACI HABERİ AİLESİ DUYURDU

Sanatçının vefat haberini ailesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

FilmSan Vakfı, usta oyuncu Can Kolukısa'nın cenaze programına ilişkin bilgileri paylaştı: Can Kolukısa için 3 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde bir veda töreni düzenlenecek. Törenden sonra Can Kolukısa’nın naaşı, Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

CAN KOLUKISA KİMDİR?

Can Kolukısa, 1934'te Eskişehir'de dünyaya geldi. Işık Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenim gören Kolukısa, oyunculuk eğitimini Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsünde sürdürdü.

Tiyatro kariyerinde Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, 1991-1992 yıllarında Gaziantep Şehir Tiyatrosunda sanat yönetmenliği yaptı.

Can Kolukısa, sinemada "Kapıcılar Kralı", "Postacı", "Züğürt Ağa", "Selamsız Bandosu", "Arabesk", "Asılacak Kadın", "Mavi Sürgün" ve "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" gibi yapımlarda rol aldı.

Televizyon izleyicisinin de yakından tanıdığı sanatçı, "Muhteşem Yüzyıl", "Asmalı Konak", "Hanımın Çiftliği", "Gibi", "Balkan Ninnisi", "İnci Taneleri" ve son olarak "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizilerinde kamera karşısına geçti.

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