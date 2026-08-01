Gazze’nin Sabra Mahallesi’nde yıkılan evlerin enkazında yaklaşık iki hafta süren zorlu çalışmalar sonucu 112 Filistinlinin naaşına ulaşıldı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 157 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in soykırıma varan saldırıları sırasında Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde yıkılan evlerin enkazından sınırlı imkanlar altında yürütülen 136 saatlik zorlu çalışma sonucunda 112 Filistinlinin naaşının çıkarıldığını duyurdu.

Gazze'de yürek yakan tablo! 122 Filistinlinin naaşı çıkarıldı

ÇALIŞMALARDA SON DURUM AKTARILDI

Sivil savunmadan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu mahallede ekiplerin yaklaşık iki hafta önce başlayan enkaz kaldırma ve ceset arama çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 24 Kasım 2023'te yürürlüğe giren ilk ateşkesin bir gün önce, 23 Kasım'da, Sabra Mahallesi'nde Huseyna ve Ebu Şeria ailelerinin evlerinin bulunduğu bir yerleşim bölgesini bombalaması sonucu gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Ekipler, yaklaşık iki hafta süren 136 saatlik zorlu arama çalışmaları sonucunda, aralarında 40 çocuk, 38 kadın ve 7 engellinin de bulunduğu 112 şehidin naaşını ve (cesetlerin) kalıntılarını çıkarmayı başardı." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de yürek yakan tablo! 122 Filistinlinin naaşı çıkarıldı

157 KİŞİDEN HABER YOK

Ekip sorumlusu Muhammed Ebu Dan'ın ifadelerine yer verilen açıklamada, enkaz altında kaybolan 157 kişinin naaşına ulaşılamadığı ve bunlardan hiçbirine dair iz bulunamadığı aktarıldı. Enkazdaki çalışma koşullarının zorlukla yürütüldüğüne dikkati çeken Ebu Dan, ekipman eksikliğinin en büyük engeli oluşturduğunu, kurtarma ekiplerinin demir ve beton blokların arasında elleriyle kazı yapmak zorunda kaldığını kaydetti.

Ebu Dan, Filistinlilere ait bazı naaşların ve kalıntıların beton ile inşaat demirlerine sıkışmış durumda olduğunu ifade ederek, bu durumun İsrail saldırısındaki füzelerin büyüklüğü ve yıkıcı etkisini gösterdiğini vurguladı.

Enkaz altındaki birçok cesedin patlamanın şiddetiyle "yok olduğunu" vurgulayan Ebu Dan, insan hakları kuruluşlarına, enkaz çıkarma çalışmalarına devam edebilmeleri için yıkıma uygun ekipman ve cihazların bölgeye girişine izin vermesi yönünde İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

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