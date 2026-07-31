Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,24 yükselişle 13.458,10 puandan tamamladı. Piyasalarda gözler gelecek hafta açıklanacak kritik ekonomik verilere çevrilirken, altın hafif geriledi, Brent petrol ise yüzde 1,8 yükseldi.

Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi, yatırımcıların alımlarıyla günü yükselişle tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 165,17 puan değer kazanarak 13.458,10 puana ulaştı.

Güne 13.310,27 puandan başlayan BIST 100 endeksi, seans boyunca dalgalı bir görünüm sergiledi. Gün içinde 13.216,16 puana kadar gerileyen endeks, özellikle günün ilerleyen saatlerinde gelen alımlarla yükselişini hızlandırarak 13.458,10 puanla günün en yüksek seviyesinden kapanış yaptı. Böylece BIST 100'ün günlük kazancı yüzde 1,24 oldu.

Borsa haftayı yükselişle kapattı! İşte günün kazandıran ve kaybettiren sektörleri

BIST 30 ENDEKSİ

Borsada toplam işlem hacmi 169,8 milyar lira olarak gerçekleşirken, BIST 30 endeksi de günü yüzde 1,43 yükselişle 15.248,42 puandan tamamladı.

Sektör endekslerinde de genel olarak pozitif bir görünüm öne çıktı. Teknoloji endeksi yüzde 2,92, mali endeks yüzde 1,42, hizmetler endeksi yüzde 0,91 ve sanayi endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

63 HİSSE KAZANDI

BIST 100 endeksinde yer alan hisselerin 63'ü günü yükselişle, 37'si ise düşüşle tamamladı. Günün en fazla işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Türk Altın İşletmeleri ve Astor Enerji oldu.

Borsa haftayı yükselişle kapattı! İşte günün kazandıran ve kaybettiren sektörleri

Sektör bazında değerlendirildiğinde ise bilişim endeksi yüzde 5,73 ile günün en fazla kazandıran sektörü olurken, finansal kiralama ve faktoring endeksi yüzde 4,61 ile en fazla gerileyen sektör olarak kayıtlara geçti. Bankacılık endeksi yüzde 2,89, holding endeksi ise yüzde 2,18 yükseldi.

PİYASANIN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK VERİLER

Küresel piyasalarda ise teknoloji şirketlerinden gelen güçlü bilançolar ve yapay zeka temasının etkisi sürerken, Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıların enflasyon endişelerini canlı tutuyor. Bu gelişmeler küresel piyasalarda temkinli ve karışık seyrin devam etmesine neden oluyor.

Analistler, yurt içinde açıklanacak enflasyon, reel efektif döviz kuru ve Hazine nakit dengesi verilerinin, küresel piyasalarda ise PMI göstergeleri ile ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin gelecek hafta piyasaların yönü açısından yakından takip edileceğini belirtiyor.

Borsa haftayı yükselişle kapattı! İşte günün kazandıran ve kaybettiren sektörleri

ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 45 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 150 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,38, bileşik getirisi yüzde 42,06 seviyesinde gerçekleşti.

Borsa haftayı yükselişle kapattı! İşte günün kazandıran ve kaybettiren sektörleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47.3121, satışta 47.5017 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47.2942, satışta 47.4838 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1500, sterlin/dolar paritesi 1,3458 ve dolar/yen paritesi 159,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,8 artışla 88,5 dolardan işlem görüyor.

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