Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile diyalog temaslarının başlatılması için Endonezya'nın kapısını çaldı. Endonezya lideri Prabowo, Güney Kore'den "Kuzey ile diyalog başlat" mesajı aldığını belirtti. Prabowo "Kuzey Kore'ye gitmem istenirse saygıyla ve isteyerek giderim" ifadelerini kullandı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un kendisinden Kuzey Kore ile diyalog kanalı açılmasına yardımcı olmasını istediğini bildirdi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto

Antara ajansının haberine göre Prabowo, başkent Cakarta'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamada, mart sonunda Güney Kore'ye düzenlediği ziyarette kendisine iletilen talebi duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung

TALEBE YEŞİL IŞIK YAKTI

Prabowo, "Güney Kore Devlet Başkanı, bana Kuzey Kore'yi ziyaret edip bir tür diyalog başlatıp başlatamayacağımı sordu. Kuzey Kore'ye gitmem istenirse saygıyla ve isteyerek giderim." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Resmen talep edilmesi halinde Kuzey Kore ile diyalog kanalı açılmasına yardımcı olma görevini üstlenmeye istekli olduğunu vurgulayan Prabowo, ülkesinin "çatışma çözümüne katkıda bulunmayı hedeflediğini" belirtti.

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