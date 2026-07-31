Tarım ve Orman Bakanlığı, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca halk sağlığını tehlikeye düşüren ve taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaların listesini kamuoyuna duyurdu. 30 Temmuz 2026 tarihli güncel listede, Türkiye'nin dört bir yanından tanınmış yerel işletmelerin ve ürünlerin karıştığı vahim ihlaller yer alıyor.

SOFRALARDA "TEK TIRNAKLI ETİ" ŞOKU Listenin en dikkat çekici ve korkutucu kısmını, dana eti adı altında satılan ürünlerde tespit edilen "tek tırnaklı eti" (at, eşek vb.) oluşturuyor. Özellikle Adana’nın Yüreğir ilçesinde ve Mersin’in çeşitli noktalarında faaliyet gösteren işletmelerde; dondurulmuş karaciğer, kuşbaşı kırmızı et ve pişmiş dana eti tantunilerde tek tırnaklı eti tespit edildi.

HALK SAĞLIĞI TEHLİKEDE: İLAÇ ETKEN MADDESİ VE YASAKLI BOYALAR Bakanlık kontrollerinde sadece et ürünleri değil, takviye edici gıdalar ve baharatlar da mercek altına alındı. Adana'da üretilen bazı takviye edici gıdalarda "ilaç etken maddesi" bulunurken, Ankara’da satılan sumaklarda gıdada kullanımına izin verilmeyen tekstil boyası gibi yabancı maddeler saptandı. Ayrıca, bazı peynir çeşitlerinde de mantar gelişimini engelleyen ancak limitlerin dışında kullanıldığında riskli olabilen "natamisin" maddesine rastlandı.

SÜT ÜRÜNLERİNDE HİLE: JELATİN, NİŞASTA VE BİTKİSEL YAĞ Süt ve süt ürünleri grubunda ise yaygın bir taklit ve tağşiş durumu söz konusu. Listeye göre; Yoğurtlarda jelatin kullanımı,

kullanımı, Kaşar peyniri ve tereyağlarında bitkisel yağ tespiti,

tespiti, Eritme peynirlerinde nişasta kullanımı gibi usulsüzlükler belirlendi. Bunun yanı sıra, birçok işletmenin ürünlerindeki yağ ve protein oranlarını mevzuata aykırı şekilde düşük tuttuğu görüldü. Özellikle Amasya’daki bazı ayranlarda protein oranının düşük olması dikkat çekti.

ZEYTİNYAĞINA TOHUM YAĞI, BALA HİLE KARIŞTI Mutfakların temel gıdalarından zeytinyağında Aydın ve Adana merkezli bazı markaların ürünlerine tohum yağları karıştırdığı laboratuvar sonuçlarıyla kesinleşti. Ankara’da ise süzme çiçek balında taklit veya tağşiş yapıldığı açıklandı.

TÜKETİCİLER DİKKAT: E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLİYOR Bakanlık, vatandaşların tükettikleri gıdalar hakkında şeffaf bilgiye ulaşabilmesi için bu verileri e-Devlet Kapısı üzerindeki “Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu Hizmeti” üzerinden erişime açtı. Tüketiciler, aldıkları ürünlerin markasını ve parti numaralarını buradan kontrol ederek güvenli gıdaya ulaşıp ulaşmadıklarını sorgulayabilirler. İşte o liste:

🟥SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR (KIRMIZI LİSTE) Adana / Yüreğir: Nurs Lokman Hekim (ADAVİTAL) – Takviye edici gıdada ilaç etken maddesi bulundu.

– Takviye edici gıdada bulundu. Adana / Yüreğir: Nurettin Sayğılı – Dondurulmuş karaciğer, kuşbaşı ve parça kırmızı ette tek tırnaklı eti (at/eşek eti) tespit edildi.

– Dondurulmuş karaciğer, kuşbaşı ve parça kırmızı ette tespit edildi. Adana / Yüreğir: Mehmet Çiftçi – Kırmızı ette tek tırnaklı eti tespit edildi.

– Kırmızı ette tespit edildi. Ankara / Yenimahalle: Samocak Gıda (GİMSAŞ) – Sumakta yasaklı gıda boyası tespit edildi.

– Sumakta tespit edildi. Konya / Ereğli: Kafaoğlu Süt ve Gıda Mamülleri (OKTA) – Tam yağlı eritme peynirinde natamisin tespit edildi.

– Tam yağlı eritme peynirinde tespit edildi. Mersin / Akdeniz: Minik Tantuni-Döner Salonu – Et tantunide tek tırnaklı eti tespit edildi.

– Et tantunide tespit edildi. Mersin / Toroslar: Tanem Yemekçilik – Dana kavurmada tek tırnaklı eti tespit edildi.

– Dana kavurmada tespit edildi. Mersin / Erdemli: Gaziantep Sofrası Beyrancı Ahmet – Et tantuni ve etli beyranda tek tırnaklı eti tespit edildi.

– Et tantuni ve etli beyranda tespit edildi. Mersin / Toroslar: Enes Tantuni ve Döner – Et tantunide tek tırnaklı eti tespit edildi.

🟧TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR Bursa / Mustafakemalpaşa: Sarıyer Börekçisi – Kıymalı börek harcında kanatlı eti tespit edildi.

– Kıymalı börek harcında tespit edildi. Bursa / Gürsu: Ataçınar İnkaya Süt – Yoğurtta jelatin tespit edildi.

– Yoğurtta tespit edildi. Aydın / Efeler: Aybey Süt Ürünleri – Kaşar peynirlerinde bitkisel yağ , eritme tuzu ve düşük yağ oranı tespit edildi.

– Kaşar peynirlerinde , ve tespit edildi. Elazığ / Merkez: Koç Süt – Tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.

– Tereyağında tespit edildi. Gaziantep / Oğuzeli: Fatih Bey – Beyaz peynirde bitkisel yağ tespit edildi.

– Beyaz peynirde tespit edildi. Kars / Merkez: Metinbey Süt Ürünleri – Tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.

– Tereyağında tespit edildi. Kayseri / Melikgazi: Erciyes Süt Ürünleri – Eritme peynirinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

– Eritme peynirinde tespit edildi. Manisa / Turgutlu: Halil Çevik – Tatlı biber salçasında gıda boyası tespit edildi.

– Tatlı biber salçasında tespit edildi. Adana / Yüreğir: Özderinalp Kasabı , Hira Et ve MAB Et Ürünleri – Dana sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.

, ve – Dana sucuklarda tespit edildi. Ankara / Yenimahalle: YNS Et Mamülleri ve Mega Çınar Grup – Piliç köftede mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

ve – Piliç köftede tespit edildi. Bursa / Osmangazi: Ulu Hünkar Köşkü – İskender dönerde kanatlı eti tespit edildi.

– İskender dönerde tespit edildi. Elazığ / Merkez: Eroğlu Yemek Fabrikası – Kadınbudu köfte harcında kanatlı eti ve taşlık tespit edildi.

– Kadınbudu köfte harcında tespit edildi. Erzurum / Yakutiye: İstanbulkapı Çorbacısı – Kıymalı pide harcında kanatlı eti ve taşlık tespit edildi.

– Kıymalı pide harcında tespit edildi. Ardahan / Merkez: Bingöl Lokantası – Çiğ Adana kebap harcında deri dokusu ve kanatlı eti tespit edildi.

– Çiğ Adana kebap harcında tespit edildi. Aydın / Söke: VLKN Tarım Gıda – Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı belirlendi.

– Zeytinyağına belirlendi. Adana / Seyhan: Bal Çiftliği Gurme – Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı belirlendi.

– Zeytinyağına belirlendi. Adana / Yüreğir: PEG Gıda (ALİN) – Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı belirlendi.

– Zeytinyağına belirlendi. Ankara / Mamak: Enfa Gıda (Zaraköy) – Süzme çiçek balında taklit/tağşiş tespit edildi.

🟧YAĞ VE PROTEİN ORANI DÜŞÜK ÇIKAN ÜRÜNLER Adana: Kırsüt (Sema Süt)

Kırsüt (Sema Süt) Amasya: Zeki Kuloğlu Süt

Zeki Kuloğlu Süt Aydın: Aybey Süt Ürünleri

Aybey Süt Ürünleri Diyarbakır: Hewler Süt

Hewler Süt Elazığ: Tamkar, AK-PA Şavak, Misaş, Sürsürü Köy Ürünleri

Tamkar, AK-PA Şavak, Misaş, Sürsürü Köy Ürünleri Gaziantep: Cengiz Temel Süt

Cengiz Temel Süt Mersin: Güçler Süt, Pakpey

Güçler Süt, Pakpey Kars: Göydağ, Erdemir Süt

Göydağ, Erdemir Süt Konya: Royal, Fazıl Özkan, Beyde

Royal, Fazıl Özkan, Beyde Kayseri: Hunat

Hunat Kütahya: Doğuş

Doğuş Ordu: Çatalpınar

Çatalpınar Sakarya: Turkuaz Süt Ürünleri

Turkuaz Süt Ürünleri Samsun: Samtat Bu gruptaki ürünlerde ağırlıklı olarak yağ oranının mevzuata uygun olmaması, protein oranının düşük çıkması ve bazı peynirlerde eritme tuzu tespit edilmesi nedeniyle uygunsuzluk belirlendi.

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