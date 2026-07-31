At ve eşek eti tespit edildi! Dev ifşa listesi: Ette tek tırnaklı, peynirde bitkisel yağ skandalı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca halk sağlığını tehlikeye düşüren ve taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaların listesini kamuoyuna duyurdu. 30 Temmuz 2026 tarihli güncel listede, Türkiye'nin dört bir yanından tanınmış yerel işletmelerin ve ürünlerin karıştığı vahim ihlaller yer alıyor.
SOFRALARDA "TEK TIRNAKLI ETİ" ŞOKU
Listenin en dikkat çekici ve korkutucu kısmını, dana eti adı altında satılan ürünlerde tespit edilen "tek tırnaklı eti" (at, eşek vb.) oluşturuyor.
Özellikle Adana’nın Yüreğir ilçesinde ve Mersin’in çeşitli noktalarında faaliyet gösteren işletmelerde; dondurulmuş karaciğer, kuşbaşı kırmızı et ve pişmiş dana eti tantunilerde tek tırnaklı eti tespit edildi.
HALK SAĞLIĞI TEHLİKEDE: İLAÇ ETKEN MADDESİ VE YASAKLI BOYALAR
Bakanlık kontrollerinde sadece et ürünleri değil, takviye edici gıdalar ve baharatlar da mercek altına alındı.
Adana'da üretilen bazı takviye edici gıdalarda "ilaç etken maddesi" bulunurken, Ankara’da satılan sumaklarda gıdada kullanımına izin verilmeyen tekstil boyası gibi yabancı maddeler saptandı. Ayrıca, bazı peynir çeşitlerinde de mantar gelişimini engelleyen ancak limitlerin dışında kullanıldığında riskli olabilen "natamisin" maddesine rastlandı.
SÜT ÜRÜNLERİNDE HİLE: JELATİN, NİŞASTA VE BİTKİSEL YAĞ
Süt ve süt ürünleri grubunda ise yaygın bir taklit ve tağşiş durumu söz konusu.
Listeye göre;
- Yoğurtlarda jelatin kullanımı,
- Kaşar peyniri ve tereyağlarında bitkisel yağ tespiti,
- Eritme peynirlerinde nişasta kullanımı gibi usulsüzlükler belirlendi.
Bunun yanı sıra, birçok işletmenin ürünlerindeki yağ ve protein oranlarını mevzuata aykırı şekilde düşük tuttuğu görüldü. Özellikle Amasya’daki bazı ayranlarda protein oranının düşük olması dikkat çekti.
ZEYTİNYAĞINA TOHUM YAĞI, BALA HİLE KARIŞTI
Mutfakların temel gıdalarından zeytinyağında Aydın ve Adana merkezli bazı markaların ürünlerine tohum yağları karıştırdığı laboratuvar sonuçlarıyla kesinleşti. Ankara’da ise süzme çiçek balında taklit veya tağşiş yapıldığı açıklandı.
TÜKETİCİLER DİKKAT: E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLİYOR
Bakanlık, vatandaşların tükettikleri gıdalar hakkında şeffaf bilgiye ulaşabilmesi için bu verileri e-Devlet Kapısı üzerindeki “Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu Hizmeti” üzerinden erişime açtı. Tüketiciler, aldıkları ürünlerin markasını ve parti numaralarını buradan kontrol ederek güvenli gıdaya ulaşıp ulaşmadıklarını sorgulayabilirler.
İşte o liste:
🟥SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR (KIRMIZI LİSTE)
- Adana / Yüreğir: Nurs Lokman Hekim (ADAVİTAL) – Takviye edici gıdada ilaç etken maddesi bulundu.
- Adana / Yüreğir: Nurettin Sayğılı – Dondurulmuş karaciğer, kuşbaşı ve parça kırmızı ette tek tırnaklı eti (at/eşek eti) tespit edildi.
- Adana / Yüreğir: Mehmet Çiftçi – Kırmızı ette tek tırnaklı eti tespit edildi.
- Ankara / Yenimahalle: Samocak Gıda (GİMSAŞ) – Sumakta yasaklı gıda boyası tespit edildi.
- Konya / Ereğli: Kafaoğlu Süt ve Gıda Mamülleri (OKTA) – Tam yağlı eritme peynirinde natamisin tespit edildi.
- Mersin / Akdeniz: Minik Tantuni-Döner Salonu – Et tantunide tek tırnaklı eti tespit edildi.
- Mersin / Toroslar: Tanem Yemekçilik – Dana kavurmada tek tırnaklı eti tespit edildi.
- Mersin / Erdemli: Gaziantep Sofrası Beyrancı Ahmet – Et tantuni ve etli beyranda tek tırnaklı eti tespit edildi.
- Mersin / Toroslar: Enes Tantuni ve Döner – Et tantunide tek tırnaklı eti tespit edildi.
🟧TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR
- Bursa / Mustafakemalpaşa: Sarıyer Börekçisi – Kıymalı börek harcında kanatlı eti tespit edildi.
- Bursa / Gürsu: Ataçınar İnkaya Süt – Yoğurtta jelatin tespit edildi.
- Aydın / Efeler: Aybey Süt Ürünleri – Kaşar peynirlerinde bitkisel yağ, eritme tuzu ve düşük yağ oranı tespit edildi.
- Elazığ / Merkez: Koç Süt – Tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.
- Gaziantep / Oğuzeli: Fatih Bey – Beyaz peynirde bitkisel yağ tespit edildi.
- Kars / Merkez: Metinbey Süt Ürünleri – Tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.
- Kayseri / Melikgazi: Erciyes Süt Ürünleri – Eritme peynirinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.
- Manisa / Turgutlu: Halil Çevik – Tatlı biber salçasında gıda boyası tespit edildi.
- Adana / Yüreğir: Özderinalp Kasabı, Hira Et ve MAB Et Ürünleri – Dana sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.
- Ankara / Yenimahalle: YNS Et Mamülleri ve Mega Çınar Grup – Piliç köftede mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
- Bursa / Osmangazi: Ulu Hünkar Köşkü – İskender dönerde kanatlı eti tespit edildi.
- Elazığ / Merkez: Eroğlu Yemek Fabrikası – Kadınbudu köfte harcında kanatlı eti ve taşlık tespit edildi.
- Erzurum / Yakutiye: İstanbulkapı Çorbacısı – Kıymalı pide harcında kanatlı eti ve taşlık tespit edildi.
- Ardahan / Merkez: Bingöl Lokantası – Çiğ Adana kebap harcında deri dokusu ve kanatlı eti tespit edildi.
- Aydın / Söke: VLKN Tarım Gıda – Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı belirlendi.
- Adana / Seyhan: Bal Çiftliği Gurme – Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı belirlendi.
- Adana / Yüreğir: PEG Gıda (ALİN) – Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı belirlendi.
- Ankara / Mamak: Enfa Gıda (Zaraköy) – Süzme çiçek balında taklit/tağşiş tespit edildi.
🟧YAĞ VE PROTEİN ORANI DÜŞÜK ÇIKAN ÜRÜNLER
- Adana: Kırsüt (Sema Süt)
- Amasya: Zeki Kuloğlu Süt
- Aydın: Aybey Süt Ürünleri
- Diyarbakır: Hewler Süt
- Elazığ: Tamkar, AK-PA Şavak, Misaş, Sürsürü Köy Ürünleri
- Gaziantep: Cengiz Temel Süt
- Mersin: Güçler Süt, Pakpey
- Kars: Göydağ, Erdemir Süt
- Konya: Royal, Fazıl Özkan, Beyde
- Kayseri: Hunat
- Kütahya: Doğuş
- Ordu: Çatalpınar
- Sakarya: Turkuaz Süt Ürünleri
- Samsun: Samtat
Bu gruptaki ürünlerde ağırlıklı olarak yağ oranının mevzuata uygun olmaması, protein oranının düşük çıkması ve bazı peynirlerde eritme tuzu tespit edilmesi nedeniyle uygunsuzluk belirlendi.