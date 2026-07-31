İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyaretinde İsrail yanlısı Demokrat Senatör John Fetterman ile gerçekleştirdiği görüşme, Fetterman'ın şort ve kapüşonlu sweatshirt ile toplantıya katılması ve görüşme boyunca sık sık cep telefonuyla ilgilenmesi nedeniyle gündem oldu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Washington'daki temasları kapsamında Demokrat Parti'nin Pensilvanya Senatörü John Fetterman ile bir araya geldi. Fetterman'ın şort ve kapüşonlu sweatshirt ile katıldığı görüşmede cep telefonuyla ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.

YÜZÜNE BİLE BAKMADI, TELEFONUYLA OYNADI

Resmi görüşmede takım elbise yerine spor kıyafet tercih eden Fetterman, diplomatik protokolün dışına çıkan görüntüsüyle dikkat çekti. Toplantı boyunca sık sık cep telefonuna baktığı görülen senatörün bu tavrı kameralara da yansıdı. Görüşmeye ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Fetterman'ın söz konusu tavrına kullanıcılardan yorum yağdı.

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BU İLK DEĞİL!

Fetterman'ın resmi temaslarda spor kıyafet tercih etmesi ise ilk kez yaşanmadı. Demokrat senatör, Haziran 2024'te İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarette de benzer şekilde kapüşonlu sweatshirt giyerek tartışmalara konu olmuştu.

GÖRÜŞMEYİ 'EN BÜYÜK ONURLARIMDAN' DİYEREK TANIMLADI

Öte yandan Demokrat Parti içinde İsrail'e olan desteğiyle bilinen Pensilvanya Senatörü, Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi, Senato'daki görevi boyunca yaşadığı 'en büyük onurlardan biri' olarak tanımladı.

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'ÖRNEK BİR VATANSEVER'

Gazze'deki katliama verdiği destekle sık sık gündem olan Fetterman, İsrail'e verdiği destekle tartışmaların odağına oturmayı sürdürüyor. Netanyahu ise görüşmede 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e verdiği destek nedeniyle Fetterman'a teşekkür ederek Demokrat Partili senatörü 'örnek bir vatansever' olarak nitelendirdi.

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