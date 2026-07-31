Fas'ın kuzeyindeki Castillejos (Fnidek) kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışan binlerce düzensiz göçmene yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İspanya hükümeti, bölgeye zırhlı araçlar ve ilave askeri birlikler sevk ederken, Ceuta yönetimi acil durum çağrısında bulundu. Güvenlik güçleri, yüzerek sınırı geçmeye çalışan binlerce kişiyi engellerken, olaylarda 18 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta, son günlerde artan düzensiz göç girişimleri nedeniyle alarma geçti. Fas'ın Castillejos (Fnidek) kıyılarından Ceuta'ya ulaşmaya çalışan yüzlerce göçmene yönelik müdahalede 18 kişi hayatını kaybederken, İspanya hükümeti sınır güvenliğini güçlendirmek için orduyu devreye soktu.

Fastan İspanyaya göçmen akını: 800den fazlası yüzerek geçti, ordu devreye girdi: Ölüler var

Fas güvenlik güçleri, dün gece Ceuta'ya geçmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmeni durdurmak için operasyon düzenledi. Müdahale sırasında çıkan olaylarda 18 göçmen hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı göçmenlerin Fnidek kentinin dışına çıkarıldığı, bölgede denetim ve takip çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Fastan İspanyaya göçmen akını: 800den fazlası yüzerek geçti, ordu devreye girdi: Ölüler var

ORDU DEVREYE GİRDİ

Göç baskısının artmasının ardından İspanya hükümeti de Ceuta'da güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Bölgeden paylaşılan görüntülerde zırhlı personel taşıyıcılar, askeri kamyonlar ve tam teçhizatlı askerlerin kentin farklı noktalarında konuşlandığı görüldü. Askerlerin kritik bölgelerde görev yaptığı ve zırhlı araçlarla devriye faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Fastan İspanyaya göçmen akını: 800den fazlası yüzerek geçti, ordu devreye girdi: Ölüler var

Yerel basına göre son bir haftada çoğu yüzerek olmak üzere yaklaşık bin 500 düzensiz göçmen Fas'tan Ceuta'ya ulaştı. İspanyol makamları resmi sayıyı henüz açıklamazken, İspanya'ya geçen bazı göçmenlerin sınır dışı edilerek Fas'a geri gönderildiği ifade edildi. Başbakan Pedro Sanchez ise hükümetin mevcut tüm imkanlarını seferber ettiğini açıklarken, Ceuta'daki güvenlik önlemlerinin artırılarak sürdürüleceğini duyurdu.

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