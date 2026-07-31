ABD Dışişleri Bakanlığı, F-35 satışına karşı çıkan Kongre üyelerine rağmen Türkiye'nin stratejik konumunu öne çıkararak krizin çözümü adına yeni yol haritasını devreye soktu.

Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nin ardından diplomatik kulislerin en sıcak başlığı haline gelen F-35 dosyası, Washington ile Ankara hattında hareketli günlerin yaşanmasına neden oluyor.

ABD merkezli Fox News’a konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Beyaz Saray’ın Türkiye’ye yönelik tutumunun perde arkasını anlattı.

"TÜRKİYE DEĞERLİ BİR MÜTTEFİK"

Sözcü yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Türkiye’nin stratejik önemini kabul etmektedir. Türkiye, değerli bir NATO müttefikidir ve önemli, çok yönlü ilişkimizin tüm boyutlarında işbirliğimizi sürdürüyoruz. Yönetimimiz, çözülmemiş meseleleri çözmesi için Ankara’yı teşvik etmeye devam ediyor." diye konuştu.

F-35 krizinde ABD Dışişleri'nden ezber bozan çıkış: Trump yönetimi Ankara'nın neden önemli bir müttefik olduğunu anlattı!

TRUMP KONGRE ENGELİNİ NASIL AŞACAK?

ABD Kongresi’nde 18 temsilciden oluşan iki partili bir grubun satışa karşı çıkması ve yasal sınırları hatırlatması, "Kongre bu satışı tamamen engelleyebilir mi?" sorusunu beraberinde getirmişti. Ancak Amerikan mevzuatına göre (Arms Export Control Act - AECA), Beyaz Saray yönetimi karşısında Kongre’nin blokaj yetkisi de oldukça sınırlı.

Başkan'ın Kongre bildiriminin ardından satışı durdurmak için Temsilciler Meclisi ve Senato’dan ortak bir reddetme kararı çıkarılması gerekiyor. Beyaz Saray'ın veto hakkını kullanması durumunda ise Kongre'nin bu vetoyu aşabilmesi için her iki kanatta da üçte iki çoğunluğa (Temsilciler Meclisi'nde 290, Senato'da 67 oy) ulaşması şart. Başkan Donald Trump'ın geçmiş dönemlerde Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik benzer Kongre engellerini veto yetkisiyle aştığı göz önüne alındığında, Beyaz Saray'ın siyasi iradesinin sürecin en belirleyici unsuru olduğu biliniyor.

F-35 krizinde ABD Dışişleri'nden ezber bozan çıkış: Trump yönetimi Ankara'nın neden önemli bir müttefik olduğunu anlattı!

TRUMP: "KİMSE BANA NE SATIP SATMAYACAĞIMI SÖYLEYEMEZ"

Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun F-35 tedarikine yönelik şerhlerine doğrudan cevap veren ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilişkilere dair olumlu mesajlar verdi.

İsrail’in itirazlarının hatırlatılması üzerine Trump, "Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke; muhteşem ve çok güçlü bir orduya sahipler" ifadelerini kullanarak satış konusunun kesinlikle masada olduğunu belirtti.

F-35 krizinde ABD Dışişleri'nden ezber bozan çıkış: Trump yönetimi Ankara'nın neden önemli bir müttefik olduğunu anlattı!

"S-400 ŞARTI BİR KAPATMA DEĞİL YOL HARİTASI"

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Fox News'a yaptığı değerlendirmede Trump'ın Erdoğan'a olan güvenine işaret ederek, "Trump, Erdoğan ile son derece iyi bir iş birliği içinde ve ona güveniyor. Libya’dan Suriye’ye, Kafkasya’dan Ukrayna’ya kadar pek çok kritik dosyada Ankara ile başarı sağlandı. Trump, bu sürecin Türkiye için önemini biliyor ve Ankara’nın savunma ihtiyaçları için Rusya veya Çin’e yönelmesini istemiyor" dedi.

Jefrrey ayrıca F-35’lerin Türkiye için sadece askeri değil, aynı zamanda hayati bir prestij meselesi olduğunun altını çizdi. Hava kuvvetlerinin omurgasını F-16’ların oluşturduğu Türkiye için bu tedariğin kritik bir ihtiyaç olduğunu belirten Jeffrey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreçte Moskova’dan gelebilecek diplomatik baskı ve misillemelere karşı kararlı duracağını ifade etti. Jeffrey, Beyaz Saray’ın da Ankara’yı Batı savunma konsepti içinde tutmakta ısrarcı olduğunu da ekledi.

F-35 krizinde ABD Dışişleri'nden ezber bozan çıkış: Trump yönetimi Ankara'nın neden önemli bir müttefik olduğunu anlattı!

Öte yandan S-400 Hava Savunma Sistemi konusunda teknik çözüm arayışları sürerken bir diğer yetkili Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre’ye gönderdiği mektubun bir kapı kapatma olmadığını ileri sürdü. Yetkiili, mektubun Kongre'ye "Türkiye NDAA’nın yasal gerekliliklerini yerine getirdiğinde satışı gerçekleştirebiliriz" mesajı verdiğini ve S-400'lerin üçüncü bir ülkeye devri gibi adımların F-35 programına dönüşü başlatabileceğinin altınızı çizdi.

S-400 İÇİN BAE FORMÜLÜ MASADA

ABD basınında yer alan kulis bilgilerine göre, F-35’in önünü açacak kilit hamle olan S-400’lerin devri konusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) muhtemel bir adres olarak öne çıkıyor.

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