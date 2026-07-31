Park ettiği aracı bulamayınca polise koştu! Gerçek çok başka çıktı
Eskişehir'de park ettiği otomobilini yerinde bulamayınca çalındığını sanarak polise başvuran vatandaş, gerçeği ekiplerin çalışmasıyla öğrendi. Bursa'ya gidip geri döndüğü belirlenen aracı kullanan kişinin, araç sahibinin kayınbiraderi olduğu ortaya çıktı.
Eskişehir'de çalındığı düşünülen otomobil, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede bulundu. Aracı kullanan kişinin ise araç sahibinin kayınbiraderi olduğu belirlendi.
KAYBOLDUĞUNU SANIP İHBARDA BULUNDU
Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde park ettiği 26 ANZ 492 plakalı sedan otomobilini yerinde bulamayan Z.D., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, otomobili ‘çalıntı' araç olarak kayıtlara geçerek arama çalışması başlattı.
Sokak ortasında ilginç olay! 3 genç esnafın astığı ampulü söküp kayıplara karıştı
DİREKSİYON BAŞINDAKİ İSİM KAYINBİRADERİ ÇIKTI
Kayıp araç, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde seyir halindeyken polis ekiplerince fark edildi. Yapılan takip sonucunda, Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi'nde durdurulan otomobili kullanan şahsın, araç sahibinin kaynbiraderi E.D. olduğu belirlendi. E.D.'nin araçla Bursa'ya gidip geri döndüğü öğrenildi.
Otomobil sahibine teslim edilirken, araçtaki E.D. ile yanındaki kadın polis ekiplerince işlemleri için karakola götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.