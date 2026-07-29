Kaydet

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, esnafın karanlık kalmaması için sokağa astığı aydınlatma ampullerinden birinin gece saatlerinde 3 genç tarafından incelendikten sonra sökülerek çalındığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri izledikten sonra büyük bir şaşkınlık yaşayan mahalle esnafı, "Ampulü ne yapacaklar bilmiyorum, buralara kadar düştük galiba" diyerek yaşanan ilginç hırsızlık olayına tepki gösterdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası