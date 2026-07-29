Rüşvet operasyonunda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da gözaltına alınırken, etkin pişmanlıktan yararlanan bir müteahhit; Dedetaş’ın Danışmanı U. M.'ye belediyedeki makam odasında 860 bin dolar rüşvet teslim edildiğini itiraf etti. Öte yandan eylemin baz kayıtları ile teyit edildiği tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personeli hakkında yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları üzerine soruşturma başlatıldı.

KENT A.Ş. RUHSAT SÜREÇLERİNİ KOORDİNE ETMİŞ

Başsavcılık açıklamasında, Üsküdar Belediyesi iştiraklerinden Kent A.Ş. görevlilerinin, herhangi bir resmi yetkileri bulunmamasına rağmen kriptolu ve kapalı devre elektronik posta sistemi üzerinden oluşturulan iletişim ağıyla ada ve parsel bazında hazırlanan tablolar aracılığıyla belediye personeline talimat verdiğinin ve yapı ruhsatı süreçlerini fiilen koordine ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

MÜTEAHHİTLERDEN BASKIYA 361 MİLYON ALINMIŞ

Açıklamada, MASAK verilerine göre Kent A.Ş. ile çeşitli müteahhit firmalar arasında toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 lira bedelli çok sayıda "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandığı ifade edildi. Bu sözleşmeler kapsamında şimdiye kadar 361 milyon 392 bin 264 liranın, yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden baskı yoluyla temin edildiğinin mağdur beyanları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporlarıyla tespit edildiği öne sürüldü.

Müteahhit itirafçı oldu: Sinem Dedetaş'ın makamında 860 bin dolar rüşvet verdim

Başsavcılık açıklamasında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan tevdi raporunda da Üsküdar Belediyesi ile Kent A.Ş. arasında belediye iştiraki olmanın ötesinde organik bağ kurulduğu, müteahhitlerin ruhsat alabilmek için Kent A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandıkları ve bu yöntemle gayriresmi gelir elde edildiği yönünde tespitlere yer verildiği aktarıldı.

DEDETAŞ DA İŞİN İÇİNDE!

Raporda, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın işlemlerin gecikmesinde etkili olduğu, müteahhitler üzerinde baskı algısı oluşturulmasına katkı sunduğu ve eylemlerinin irtikap suçunu oluşturduğu yönünde değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

İSKAN RUHSATI KARŞILIĞINDA MENFAAT TALEP EDİLDİĞİ İDDİASI

Başsavcılık açıklamasında ayrıca, iskan ruhsatı verilmesinden sorumlu birimin Yapı Kontrol Müdürlüğü olmasına rağmen Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. başkanlığında toplantılar yapıldığı, her bir inşaat için mevzuata aykırılık durumuna göre müteahhitlerden talep edilecek menfaat miktarının belirlendiği iddia edildi.

Açıklamaya göre, elde edilen paraların bir bölümünün belediye içerisindeki görevlilere dağıtıldığı; bir kısmının ise Belediye Başkanı'nın özel kaleminin ihtiyaçları doğrultusunda Kent A.Ş. Genel Müdürü'ne teslim edildiği öne sürüldü.

Müteahhit itirafçı oldu: Sinem Dedetaş'ın makamında 860 bin dolar rüşvet verdim

HTS KAYITLARI VE BAZ RAPORLARI DA DOSYADA

Toplam inşaat hacmi yüksek projelerde ise Belediye Başkanı'nın danışmanı U.M. ile Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. koordinasyonunda müteahhitlerden döviz cinsinden rüşvet alındığı, buna karşılık mevzuata aykırı olmasına rağmen iskan ruhsatlarının verildiği yönündeki iddiaların HTS kayıtları, baz verileri ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin beyanlarıyla desteklendiği belirtildi.

860 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma çerçevesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir müteahhitin verdiği ifadede; usulsüz iskan ruhsatı karşılığında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın Danışmanı U.M.'ye belediyedeki makam odasında 860 bin dolar rüşvet teslim edildiğini itiraf ettiği ve eylemin baz kayıtları ile de teyit edildiği tespit edildi.

300 BİN DOLAR ÇİKOLATA KUTUSU İÇİNDE VERİLMİŞ

Soruşturma kapsamında verilen ifadede şunlar aktarıldı:

"N.A.'nın belediyedeki odasında inşaatın iskan ruhsatı almak istediğine dair görüşmeyi yüz yüze gerçekleştirdim. N. A. bir kağıda sadece iskan ruhsatı için talep edilecek rakamı yazdı ve bana 'Seni arayacaklar' diye söyledi. Kağıtta yanlış hatırlamıyorsam 25 milyon ya da 30 milyon TL miktar yazmaktaydı. Ben N.A.'nın yanından ayrıldıktan sonra beni o firmanın proje mimarı olan kişi aradı. Kendileriyle iskan ruhsatı meselesi için Nakkaştepe'de bulunan Nakkaş Kebap'ta buluşmak üzere randevulaştık. Nakkaş Kebap'ta ben kağıtta yazan miktarı inşaatlarının iskan ruhsatı için talep edilen miktar olduğunu söyledim. O yapının yapmış olduğu inşaatın ada ve parsel bilgilerini bilmiyorum ancak söz konusu inşaatın Üsküdar İlçesi Kirazlıtepe mevkiinde olduğunu biliyorum.

Ben kağıttaki rakamı kendilerine ilettim. Kendileri de teklifimi kabul ettiler. Sonrasında o zamanın talep edilen 25-30 milyon TL'nin karşılığı olacak şekilde 700-800 bin Amerikan dolarını bana iki parça halinde elden teslim ettiler. Bana parayı Nakkaş Kebap'ta buluştuğumuzdaki sakallı, ismini bilmediğim ancak görsem tanıyabileceğim şahıs teslim etti. Yaklaşık 300 küsur bin doları tam tarihini hatırlamadığım bir tarihte Üsküdar Belediyesi'nin otoparkında çikolata kutusuna benzer, karton kutunun içerisinde teslim etti. Kalan tutarı yine tam tarihini hatırlamadığım bir tarihte Kısıklı mevkiinden Ümraniye istikametine giderken sol tarafta kalan Çamlıca Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İlkokulu yanındaki otoparkta spor çanta ile teslim etti. Ben teslim edilen 700-800 bin dolardan U.M.'nin 'İhtiyacın kadar al' demesi üzerine yaklaşık 50-100 bin doları kendime aldım. Kalan 600-700 bin doları parça parça halinde Üsküdar Belediyesi'ndeki makam odasında U.M.'ye elden teslim ettim."

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