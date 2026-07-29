ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 16 yaşındaki cankurtaran Ryder Williams'ın, dev dalgalar arasında ölüm kalım mücadelesi veren 10 yaşındaki bir çocuğu kurtardığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Dakikalarca dalgalarla boğuşan genç cankurtaranın cesareti büyük takdir toplarken, Trump tarafından Beyaz Saray'da düzenlenecek olan "Yüksek Sivil Onur" törenine davet edileceği belirtildi.

Kaliforniya'nın Santa Cruz kentindeki Seabright Eyalet Plajı'nda görev yapan 16 yaşındaki cankurtaran Ryder Williams, yaklaşık 3 metrelik dev dalgalar arasında sürüklenen 10 yaşındaki bir çocuğu kurtarmak için canını ortaya koydu.

15 METRE AÇIKTA BULUNDU

Olay, 25 Temmuz günü saat 15.32 sıralarında Seabright Eyalet Plajı'nda meydana geldi. Genevieve Kasırgası'nın oluşturduğu büyük ve güçlü dalgalar nedeniyle yaklaşık 15 metre açıkta bulunan 10 yaşındaki çocuk, 2,5 ila 3 metreyi bulan dalgaların arasında sürüklenmeye başladı.

Dev dalgalar arasında ölüm kalım savaşı! Nefes kesen görüntüler Trump'ı da harekete geçirdi

YARDIMA GELENLERE ‘KIYIYA DÖNÜN’ DEMİŞ

Mevsimlik cankurtaran olarak göreve yeni başlayan lise öğrencisi Ryder Williams hiç vakit kaybetmeden suya atladı. Kullanıcıların ‘goril tutuşu’ olarak tanımladığı sıkı bir kavrayışla çocuğu yakalayan Williams, yaklaşık iki dakika boyunca dev dalgalarla boğuştu. Dalgaların altında defalarca kalan genç cankurtaran, çevrede yardıma koşan kişilere ise kendi güvenliklerini riske atmamaları için kıyıya dönmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Dev dalgalar arasında ölüm kalım savaşı! Nefes kesen görüntüler Trump'ı da harekete geçirdi

Kısa süre sonra ikinci bir cankurtaran da kurtarma çalışmalarına katıldı. İki cankurtaranın ortak çabasıyla çocuk güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği açıklandı. Ryder Williams ise aynı gün görevine devam etmesiyle büyük takdir topladı.

Dev dalgalar arasında ölüm kalım savaşı! Nefes kesen görüntüler Trump'ı da harekete geçirdi

TRUMP BİZZAT ÖDÜLLENDİRECEK

Kurtarma görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından genç cankurtaran övgü yağmuruna tutuldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, görüntüleri paylaşarak Williams'a "en yüksek sivil onurun verilmesi gerektiğini" savundu. Ardından Başkan Donald Trump da Ryder Williams ve ailesini Beyaz Saray'da düzenlenecek bir "Yüksek Sivil Onur" törenine davet edeceğini açıkladı.

Kaliforniya Eyalet Parkları yetkilileri ise yalnızca o hafta sonu etkili olan yüksek dalgalar nedeniyle bölgede toplam 34 kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.

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