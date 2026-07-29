Almanya'da 1842 yılından bu yana ayakta kalan tarihi döküm fabrikası, sembolik olarak 1 euro başlangıç fiyatıyla satışa çıkarıldı. Ancak tesisi satın alacak yatırımcıyı, tarihi yapıyı restore etme ve koruma şartı bekliyor.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Tangerhütte kentinde bulunan ve 1842 yılında kurulan tarihi döküm fabrikası, yalnızca 1 euro başlangıç bedeliyle satışa çıkarıldı. Belediye, kentin sanayi tarihinin en önemli simgelerinden biri olan tesise yeniden hayat verecek bir yatırımcı arıyor.

Bölgede demir cevheri yataklarının keşfedilmesinin ardından kurulan fabrika, kısa sürede Tangerhütte'nin gelişiminde önemli rol oynadı. Bir dönem 1.500'den fazla kişiye istihdam sağlayan tesis, 19. yüzyılın sonlarında sokak lambaları, spiral merdivenler, küvetler ve süs yapıları üreterek Almanya'nın yanı sıra Japonya, Mısır ve Arjantin gibi ülkelere de ihracat yaptı. Böylece fabrika uluslararası alanda da tanınan bir sanayi merkezi haline geldi.

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Ancak Doğu Almanya'nın (DDR) dağılmasının ardından üretim faaliyetleri zamanla durdu. Yıllar içinde kullanılmayan tesis bakımsız kaldı ve tarihi yapı büyük ölçüde atıl duruma düştü.

Şimdi ise belediye, sembolik satış bedeliyle fabrikanın yeniden değerlendirilmesini hedefliyor. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 30 Eylül'e kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Fabrikayı satın alacak kişi ise tarihi eser statüsündeki yapının cephelerini güçlendirmek, restorasyon çalışmalarını yürütmek ve uzun vadeli korunmasını sağlamakla yükümlü olacak.

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