İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD ziyareti öncesinde Beyaz Saray’da kriz çıktığı iddia edildi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in ekibinin, Netanyahu'nun Trump'ı İran konusunda kışkırtmasından endişe duyarak iki liderin görüşmesini engellemeye çalıştığı öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladığı ABD ziyareti öncesinde, Washington ile Tel Aviv hattında ve Beyaz Saray bürokrasisinde sular ısındı. İsrail merkezli Yedioth Ahronoth (Ynet) gazetesi, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in ekibinin, Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan ikili görüşmeyi engellemek için aktif çaba sarf ettiğini ileri sürdü.

"İRAN KONUSUNDA SERT ŞAHİNLEŞME ENDİŞESİ"

İsrailli üst düzey yetkililere dayandırılan haberde, Beyaz Saray’da Başkan Yardımcısı J.D. Vance’a yakın isimlerin, Netanyahu'nun Trump'ı İran politikasında daha agresif bir tutuma ikna etmeye çalışmasından endişe duyduğu kaydedildi. Habere göre Vance ekibi, Washington-Tahran hattındaki diplomasinin korunması adına iki liderin yüz yüze gelmesini engellemeye çalışıyor.

Öte yandan haberde, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un danışmanı Aryeh Lightstone'un Netanyahu ile bir araya gelerek görüşme takvimini netleştirmesinin beklendiği aktarılırken, Netanyahu’nun Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 27 Temmuz'daki cenaze töreni vesilesiyle ABD'ye gitmeden önce Trump'tan görüşme garantisi almak istediği öne sürüldü.

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VANCE EKİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Vance’in İletişim Direktörü Taylor Van Kirk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu %100 yalan haberdir. Ynet ekibimizle iletişime geçme zahmetine girseydi bunu kendilerine açıkça söylerdik" dedi.

The Times of Israel gazetesine konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise iddiaları "gülünç" olarak nitelendirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu iddia tamamen yanlıştır. Başkan Yardımcısı’nın ekibinin ya da yönetimdeki herhangi bir yetkilinin yabancı bir liderin Başkan ile yapacağı ziyarete müdahale etmeye çalışacağı veya bunu yapabileceği fikri saçmalıktır."

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Diplomatik kulislerde çalkalanan bu iddiaların arkasında, Vance ile İsrail hükümetine yakın çevreler arasında son dönemde tırmanan sözlü düello yatıyor. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, 16 Temmuz'da katıldığı bir yayında Washington-Tahran arasındaki diplomasi trafiğini baltalamak isteyen İsrailli yetkilileri hedef almıştı.

Vance, İsrail hükümeti tarafından fonlanan kişi ve yapıların kendisine saldırdığını kaydederek tırnak içinde şu sert ifadeleri kullanmıştı:

"Daha önce Trump’ın seçim döneminde bizzat İsrail hükümeti tarafından fonlanmış kişiler bana acımasızca saldırıyor. Bizzat Başkan’ın ülke için koyduğu müzakere hedefini gerçekleştirmeye çalıştığım için bunu yapıyorlar. İsrail hükümeti içinde de anlaşmadan nefret eden bazı kişiler var, bunun somut kanıtlarını görüyoruz. Bize saldıranlara tek bir sözüm var: Cehenneme kadar yolunuz var."

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