ABD'nin Maryland eyaletinde kontrolden çıkan bir nakliye kamyonunun neden olduğu zincirleme kazada en az 10 araç birbirine girdi. Kazada sağlamlığı ile bilinen Tesla Cybertruck'ın gövdesi ikiye ayrılırken, ağır hasara rağmen can kaybı yaşanmadı.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Silver Spring bölgesinde meydana gelen trafik kazası, ortaya çıkan görüntüler nedeniyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İlk belirlemelere göre kontrolden çıkan bir nakliye kamyonu yoğun trafikte ilerleyen araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazaya en az 10 aracın karıştığı açıklandı.

CYBERTRUCK İKİYE AYRILDI

Kazanın en dikkat çeken aracı ise Tesla Cybertruck oldu. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli pick-up'ın kasa bölümü kabinden tamamen ayrıldı. Paslanmaz çelik gövdesi sebebiyle dayanıklılığıyla öne çıkan Cybertruck'ın adeta iki parçaya ayrılması, kazanın ne kadar şiddetli olduğunu gözler önüne serdi.

Buna rağmen Cybertruck'ın yolcu kabininin büyük ölçüde bütünlüğünü koruması da dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Fotoğraflarda yüksek voltaj kablolarının da dışarıda kaldığı görülüyor.

10 KİŞİ YARALANDI

Yetkililerin verdiği bilgiye göre kazada 10 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında üç çocuk da bulunuyor. Enkazın büyüklüğüne rağmen hayati tehlike oluşturan bir yaralanmanın yaşanmaması dikkat çekti.

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