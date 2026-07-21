ABD-İran gerilimin yeniden artmasıyla birlikte petrol piyasası da yeniden yukarı doğru hareketlendi. Akaryakıttan tasarruf etmek isteyen ancak elektrikli otomobillere sıcak bakmayanların tercihi ise hibrit otomobiller oluyor. Peki Türkiye’nin en az yakan hibrit otomobilleri hangileri?

ABD-İran arasında yaşanan ateşkesin bozulması ve gerilimin yeniden başlamasıyla akaryakıt fiyatları da artmaya başladı. Araç alacakların her zaman ilk baktığı verilerden biri yakıt tüketimi de daha önemli hale geliyor. Bu durumda öne çıkan elektrikli modellere henüz sıcak bakmayan kullanıcılar ve hibrit otomobillere yöneliyor.



Artan maliyetlerle birlikte araç alacaklar “En az yakan otomobiller hangileri”, “Hibrit modeller mi dizel mi az yakıyor”, gibi sorulara cevap arıyor. Peki Türkiye’de satılan ve yakıt tüketimi en az olan hibrit modeller neler?

Akaryakıt fiyatlarıyla birlikte hibrit satışları da artıyor: İşte en az yakan hibrit otomobiller

HİBRİT MODELLERİN SATIŞI HIZLA ARTIYOR

Daha çok yakıt tasarrufu isteyen ve menzil kaygısı ya da başka nedenlerle elektrikli araç istemeyenler hibrit modellere yöneldi ve satışlar hızla arttı.



2026 yılı ilk yarısında 145.804 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti ve yüzde 33,1’lik Pazar payı ile benzinli modellere yaklaştı.

Akaryakıt fiyatlarıyla birlikte hibrit satışları da artıyor: İşte en az yakan hibrit otomobiller





Geçen yılın aynı dönemine göre benzin, dizel ve elektrikli satışları düşerken hibrit modellerin satışlarında yüzde 6’lık artış oldu.

HİBRİT NEDEN AVANTAJLI?

Sıradan bir benzinli motorun en verimsiz olduğu anlar; kalkış, dur-kalk trafik ve düşük hızlardır. Hibrit araçlar, kalkışta ve düşük hızlarda (genelde 40-50 km/sa hıza kadar) sadece elektrik motorunu kullanır. Bu sayede trafiğin en yoğun olduğu "dur-kalk" anlarında sıfır benzin tüketilir.

HİBRİT VE ELEKTRİK MALİYET HESABI

Yakıt tüketimi oldukça düşük olan hibrit modeller ile sürekli hızlı şarj kullanılan elektrikli araçlar başa baş maliyete sahip durumda.



Türkiye’nin en çok satılan hibrit modellerinden olan Toyota Corolla Hybrid, 100 kilometrede 4,5 litrelik yakıt tüketimi vadediyor. Bu tüketimle yıllık 15 bin kilometrelik bir kullanımın maliyeti 44 bin 340 TL ile Togg T10X’in hızlı şarj maliyetiyle neredeyse aynı seviyede.



Yıllık ortalama 15 bin kilometre yol yapan bir Togg T10X sahibi (19,7 kWh/100 km), tamamen DC hızlı şarjı kullanması halinde bugünkü şarj fiyatlarıyla yıllık 44 bin 265 TL enerji maliyetiyle karşılaşıyor.

Akaryakıt fiyatlarıyla birlikte hibrit satışları da artıyor: İşte en az yakan hibrit otomobiller





Ortalama tüketimi daha düşük olan Togg’un sedan modeli T10F ile kıyaslandığında ise 5 bin TL’lik bir fark ortaya çıkıyor. Togg T10F, yıllık 15 bin kilometrelik kullanım sonunda tamamen hızlı şarjla 39 bin 322 TL’lik maliyete ulaşıyor.

Hibrit otomobillerin fabrika verilerine göre 100 kilometrede karma tüketimde en az yakan modeller şöyle:

Model Karma Tüketim (Litre/100 km) Audi A6 Sedan e-hybrid (PHEV) 2,8 Volvo XC60 Plug-in hybrid 2,8 BMW X1 xDrive25e 3,1 Volvo XC90 plug-in hybrid 3,6 Toyota Yaris Hybrid 3,8 Toyota Corolla Hybrid 4,5 Toyota Corolla Hatchback Hybrid 4,5 Toyota Yaris Cross Hybrid 4,6 Opel Corsa Hybrid 4,6 Renault Duster E-Tech full hybrid 4,6 Toyota C-HR Hybrid 4,7 Honda Jazz e:HEV 4,8 Renault Austral 4,8 Suzuki Swift 4,8 Opel Mokka 4,9 Citroen C4 X Hybrid 145 4,9 Jeep Avenger 4,9 Skoda Octavia 4,9 Peugeot 2008 Hybrid 5 Peugeot 408 Hybrid 5 Fiat Grande Panda 5 Renault Rafele 5 Citroen C4 Hybrid 145 5 Toyota Corolla Cross Hybrid 5 MG ZS Hybrid+ 5,1 Volkswagen Golf 5,1 Alfa Romeo Junior 5,2 Honda Prelude 5,2 Opel Frontera Hybrid 5,3 Citroen C3 Aircross 5,3 Seat Leon 5,3 Skoda Superb 5,3 Volkswagen Passat 5,3 Honda HR-V e:HEV 5,4 Opel Grandland 5,4 Cupra Formentor 5,4 Cupra Leon 5,4 Citroen C5 Aircross Hybrid 145 5,5 MG ZS Hybrid+ 5,5 Peugeot 3008 Hybrid 5,6 Ford Puma 5,6 Alfa Romeo Tonale 5,7 Suzuki Vitara 5,7 Honda ZR-V 5,8 Jeep Compass 5,9 Peugeot 5008 Hybrid 5,9 Suzuki S-Cross 5,9 Hyundai Tucson 6 Renault Captur Hybrid 6

Haberle İlgili Daha Fazlası