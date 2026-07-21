Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Midtjylland maçı öncesi şok sakatlığı duyurdu
Beşiktaş, Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turundaki Midtjylland maçı öncesi Wilfred Ndidi'nin sakatlandığını duyurdu.
AYAK BİLEĞİNDEN SAKATLANDI
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Ayak bileğinden sakatlanması sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
Hafif vakalarda tedavinin 1-3 hafta kadar sürebileceği belirtiliyor.
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