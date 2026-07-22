İstanbul’da hem kene hem de kahverengi kokarcaya mücadele kapsamında, Polonezköy’de yetiştirilen yüzlerce sülün, doğaya salındı. İstanbul Valisi Davut Gül “Sülünlerin keneyle, kokarcayla, çekirgelerle mücadeleye etkisi var. Ekolojik dengede sülünlerden çok beklentimiz var" dedi. Vali Gül, "İstanbul'umuzda zaman zaman kene vakaları olabiliyor ama bunlar o kenelerden değil" diyerek KKKA vakalarının kentte görülmediğini söyledi.

Karadeniz Bölgesi’ndeki kahverengi kokarcaya mücadele İstanbul’a taşındı. Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen yüzlerce sülün, hem kene hem de kahverengi kokarcayla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Büyükada'da doğaya salındı.

Kene ve kokarcaya özel kalkan! Yüzlercesi doğaya salındı, İstanbul’da yetiştiriliyor, diğer illere de gönderilecek

DOĞADA DENGE KURACAK

Çalılık ve ağaçlık alanlara dağılan sülünlerin biyolojik çeşitliliği desteklemesinin yanı sıra, doğal beslenme alışkanlıkları sayesinde kene ve tarım alanlarında önemli zarara neden olan kahverengi kokarca popülasyonlarının dengelenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Sülünlerin, uyum süreci Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince takip edilirken, İstanbul Valisi Davut Gül, çalışmalar hakkında önemi açıklamalar yaptı.

Kene ve kokarcaya özel kalkan! Yüzlercesi doğaya salındı, İstanbul’da yetiştiriliyor, diğer illere de gönderilecek

“ZARARLILARI AZALTIYOR”

Vali Gül sülünlerin, zararlı böcekleri azaltacağını belirterek şöyle konuştu:

Sülünlerin doğa için çok büyük faydası var. Hem güzellik anlamında hem sülün cinsinin yaşatılması, çoğaltılması anlamında katkısı var. Aynı zamanda sülün beslenirken de diğer zararlıları azaltıyor. Başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze ve bütün ekibe teşekkür ediyorum. Bu güzelliğe şahitlik etmek için geldik.

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“İSTANBUL’DA KKKA VAKASI YOK”

"İstanbul'umuzda zaman zaman kene vakaları olabiliyor ama bunlar o kenelerden değil" diye vurgulayan Vali Gül, İstanbul'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının görülmediğini söyledi.

Kene ve kokarcaya özel kalkan! Yüzlercesi doğaya salındı, İstanbul’da yetiştiriliyor, diğer illere de gönderilecek

“SÜLÜNLERDEN ÇOK BEKLENTİMİZ VAR”

Kene türlerinin daha çok İç Anadolu Bölgesi'nde olduğunu belirten Gül “İstanbul'umuzda zaman zaman kene vakaları olabiliyor ama bunlar o kenelerden değil. Daha ortalama, hayvanlardan bulaşan kenelerden. Sülünlerin keneyle mücadelede etkisi var, kokarcayla mücadeleye etkisi var. Bunun yanında çekirgelerle mücadeleye de bir faydası var. Ekolojik dengede sülünlerden çok beklentimiz var. İnşallah onlar da görevini hakkıyla yerine getirecekler” dedi.

Kene ve kokarcaya özel kalkan! Yüzlercesi doğaya salındı, İstanbul’da yetiştiriliyor, diğer illere de gönderilecek

11 BİN 750 SÜLÜN SALINACAK

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin ise Türkiye'de iki noktada bulunan sülün istasyonlarından birinin Beykoz Polonezköy'de yer aldığını belirtti. Çokçetin, kene ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla mücadelede sülünün etkili bir argüman olarak kullanıldığını ifade ederek, eylül sonuna kadar Türkiye geneline 11 bin 750 sülünün salınacağını aktardı.

Kene ve kokarcaya özel kalkan! Yüzlercesi doğaya salındı, İstanbul’da yetiştiriliyor, diğer illere de gönderilecek

“İSTANBUL'DAN DİĞER İLLERE DE GÖNDERECEĞİZ”

Çokçetin, şöyle konuştu:

39 bin 250 keklik hedefimiz var. Şu ana kadar yaklaşık 24 bin keklik salımı gerçekleştirdik ama sülünde ilk kez burada salım yaptık bu sene itibarıyla. 200 sülünü doğaya saldık. Toplam 51 bin civarı kanatlı hayvanı doğaya salacağız, bunu hedefliyoruz. Özellikle Samsun'da ve İstanbul'da ürettiğimiz sülünlerin, kokarcanın biraz daha yoğun göründüğü Karadeniz Bölgesi'ni esas alarak salımını gerçekleştiriyoruz. Destek amaçlı İstanbul'dan diğer illere de göndereceğiz.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) İstanbul Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında üretim istasyonunda damızlık sülünlerden elde edilen yumurtalar, belirli sıcaklık ve nem değerlerinin korunduğu kuluçka makinelerine alınıyor.

Yaklaşık 24 günlük kuluçka sürecinin ardından yumurtadan çıkan yavrular, ilk haftalarda özel bölmelerde sıcaklık kontrolü altında büyütülüyor. Gelişimlerine göre farklı bölümlere alınan sülünler, veteriner hekimler ve teknik personelin gözetiminde beslenerek doğal yaşama hazırlanıyor. Uçma kabiliyetlerini geliştiren ve doğada yaşamlarını sürdürebilecek olgunluğa ulaşan sülünler, salıma hazır hale geliyor. Bu süreçten geçen yüzlerce sülün, bu kez Büyükada'nın ormanlık alanlarında doğal yaşamla buluştu.

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