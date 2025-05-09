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Kahverengi kokarcaya sülün çözümü! Fındıklar için bahçelere saldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Ordu'da fındıkta zarara sebep olan kahverengi kokarcayla mücadele için doğaya 800 sülün bıraktı.

Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Sazcılar Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde sülün bırakılması dolayısıyla düzenlenen programda kahverengi kokarca zararlısının bölgenin en önemli geçim kaynağı fındığa ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Zararın azaltılması için kimyasal ve biyolojik olmak üzere her türlü mücadele yönteminin denendiğini belirten Kula, "Bu yöntemlerden biri de araziye sülün salarak onların yavrularını, yumurtalarını yemesini sağlayıp popülasyonunun azaltılmasıdır. Bunun sonuçlarını 4 ay sonra göreceğiz." dedi.

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Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da kahverengi kokarca popülasyonunun azaltılması, yol açtığı zararın düşürülmesi noktasında ilgili kurumlarla mücadeleye devam ettiklerini anlattı.

Kahverengi kokarcaya sülün çözümü! Fındıklar için saldılar - 1. Resim

Kokarcanın bölgede geçen sene oluşturduğu zarara işaret eden Kibar, "Bu yıl yaşanan don afetiyle birlikte az olan fındığın, daha da kıymetli olacağı gözüküyor. Üreticilerimiz, kokarcayla mücadele noktasında sadece kimyasal değil diğer yöntemleri de çok önemsiyor. İnşallah hayırlı sonuçlar alırız." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Koç da kurum bünyesinde iki sülün üretim istasyonunun bulunduğunu ifade etti.

400 SÜLÜN DAHA SALINACAK

Üretim istasyonlarından birinin olduğu İstanbul Polonezköy'de de 400 sülünün doğaya salınacağını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Burada ise 800 tane, Samsun Gelemen Sülün Üretim İstasyonu'nda ürettiğimiz sülünler doğaya salınacak. Yapılan araştırmalarda sülünlerin zararlı böceklere karşı etkili olduğu tespit edildi. Birkaç üniversiteyle de görüşmelerimiz oldu, bilimsel sonuçları aldık. Bu çerçevede pilot bölge olarak seçilen bu yörede sülünleri salıyoruz. İnşallah yararlı sonuçlar alırız. Kimyasal mücadelenin daha zor ve sıkıntılı olduğu bir yerde biyolojik mücadeleyle bu zararlıların önüne geçip üreticimizin sıkıntılarını gidermiş olacağız."

DKMP ekiplerince, Fatsa'nın yanı sıra Perşembe ve Çamaş ilçelerinde zararlının yoğun olduğu bölgelerde 800 sülün doğaya salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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