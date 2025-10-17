Trabzonspor, şampiyon olduğu sezonun izinde: Yoksa o sezon mu?

Bu sezona etkili bir giriş yapan ve lider Galatasaray'ın ardından ikinci sıraya yerleşen Trabzonspor, ilk 8 haftada 17 puan toplayarak 2021-22 sezonundaki şampiyonluk başlangıcını hatırlattı.

O dönemde Karadeniz ekibi, ilk 8 haftada 18 puan almıştı. Fatih Tekke ile sadece bir kere yenilen ve iki beraberlik alan bordo mavililer, evinde oynadığı ilk üç maçı 1-0'lık sonuçlarla kazanarak yarışa tutundu. Son iki maçında ise 4-3 ve 4-0'lık galibiyetlerle skor tabelasını da zenginleştiren Karadeniz ekibi iyi bir ivme yakaladı.

HEDEF D ÖRTTE DÖRT!

2021-22 sezonunda da Trabzonspor, çok sayıda beraberlik alsa da ilk 8 haftada 18 puan toplamış ve sezonu yalnızca iki mağlubiyetle tamamlamıştı. Fatih Tekke'nin Trabzonspor'u hem puan toplama istikrarı hem de zor mağlup olma özelliğiyle o tarihî sezona benzer sinyaller veriyor.

Deplasmandaki Rizespor maçının önemine değinen Tekke oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Galibiyet serisini devam ettirmeliyiz. Kasımdaki millî araya kadar olan dört maçı da kazanırsak başka şeyler konuşuruz" dedi.

TRABZONSPOR'A TARAFTAR YASAĞI

Karadeniz derbisi öncesi tribün kararı açıklandı. Rize İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla, yarın oynanacak Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçına deplasman yasağı getirildi. Trabzonspor taraftarının yer alacağı misafir tribünü için biletler satışa çıkarılmıştı.