5 Aralık 2025 Cuma günü kullanıcılar Midas uygulamasında sorun yaşadığını bildirdi. Kısa sürede işlemlerde aksaklıklar yaşandığına dair şikayetler artmaya başladı. Peki, 5 Aralık Midas çöktü mü, neden açılmıyor? İşte tüm ayrıntılar...

Geçtiğimiz haftalarda da sorunlar yaşatan Cloudflare altyapısında, 5 Aralık tarihinde yeniden erişim problemleriyle gündeme geldi.

Kullanıcıların birçok platforma bağlanırken hata almasının ardından “Midas çöktü mü?” sorusunu merak ediliyor.

Konuya ilişkin yetkililerden resmi bir açıklama yapılmamış olsa da teknik ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü tahmin ediliyor.

5 Aralık Midas çöktü mü, neden açılmıyor?

5 ARALIK MİDAS ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Cloudflare sunucularında meydana gelen “Error Code 500” arızası nedeniyle Midas platformuna erişimin kesildiği ve kullanıcıların siteye giriş yapamadığı belirtildi.

Sunucu tarafındaki sorunun çözülmesinin ardından Midas’ın yeniden erişime açılmasının beklendiği ifade ediliyor.

Midas Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., kripto varlıklarla ilgili tüm işlem ve hizmetlerin resmi sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir.

Haberle İlgili Daha Fazlası