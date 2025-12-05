AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Kadın cinayetleri ve çocuğa istismar suçları tahliye edilmeyecek...

TBMM Adalet Komisyonunda, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.



BU SUÇLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILDI



TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen 11.⁠ ⁠Yargı Paketi olarak adlandırılan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde yer alan Kovid-19 düzenlemesinden kasten öldürme suçlarını üstsoy veya altsoydan birine; eş, boşandığı eş veya kardeşe; çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işleyen hükümlüler, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların hükümlüleri ile çocuk istismarı suçunu işleyenler yararlanamayacak.

Adalet Komisyonu'nda, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olanların, Kovid-19 düzenlemesiyle getirilen 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve/veya denetimli serbestliğe ayrılma imkânından yararlanmasını öngören 27. madde okundu.

Söz konusu madde hakkında AK Parti tarafından önerge verildi. Önergede söz konusu maddenin, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarını öngören düzenlemenin kapsamından çıkarılması istendi.

KOVİD-19 DÜZENLEMESİ DEĞİŞİKLİKLE BİRLİKTE KABUL EDİLDİ



Verilen önergenin kabul edilmesiyle teklifin 27. maddesindeki Kovid-19 düzenlemesinde değişiklik yapıldı.

Önergenin gerekçesinde “Önergeyle, kasten öldürme suçlarının üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların 5275 sayılı kanunun geçici 10. maddesinin 6. fıkrası hükmünden istisna tutulmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır” ifadeleri yer aldı. Kovid düzenlemesi değişiklik yapılarak kabul edildi.

Düzenlemeden yasalaşması halinde 55 bin kişinin yararlanacağı belirtiliyor.

