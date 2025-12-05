Yeni düzenlemeyle hat alırken; parmak izi, göz, yüz, el ve benzeri kişiye ait eşsiz özellikleri içeren biyometrik veriler istenecek.

ESMA ALTIN - Son dönemde, telefon üzerinden özellikle tanınmış önemli kişilerin seslerini taklit ederek vatandaşları dolandıran ve milyonlarca lira zarara uğratan dolandırıcıların önü kesilecek.

11’inci Yargı Paketi ile GSM operatörlerine getirilen düzenlemelerde telefon dolandırıcılığına karşı ciddi tedbirler alınacak. 11’inci Yargı Paketi’nin görüşmeleri sırasında değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, teklifin telefon hatları ve banka hesapları üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerini büyük ölçüde engelleyeceğini söyledi.

PATATES HAT DÖNEMİ SONA ERİYOR

Dolandırıcıların başvurduğu yöntemleri de anlatan Acar “patates hat” adı verilen, çoğunlukla yabancı ülkelerin üzerine kayıtlı hatlar aracılığıyla aranan kişiler üzerinde inandırıcılığı artırmak için “call center” efekti oluşturulduğunu kaydetti.

Acar, “4-5 kişi, yerine göre etrafta birtakım efektlerle beraber emniyet ortamı efektifi vererek veya mizansen yaparak, adliyedeki birtakım sesleri ortaya koyarak, sanki sizi bir savcılık makamından, bir emniyet makamından arıyormuş gibi bir hava oluşturarak insanları o anlık gaf ete sokuyor” değerlendirmesinde bulundu.

BİYOMETRİK VERİLERLE HAT ALINACAK

Yeni düzenlemeyle, hatların yabancılara ait olması sebebiyle gerçek failler bulunamadığı için yeni bir uygulama devreye alınacak. Bu kapsamda hat alırken; parmak izi, göz, yüz, el ve benzeri kişiye ait eşsiz özellikleri içeren biyometrik verilerle hat alınması sağlanacak. Banka hesap numaralarını alırken yine bu biyometrik veriler kullanılacak.

