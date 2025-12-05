Sanem Tufan ve Ada Uzundede’nin hurda alüminyuma yeni bir form kazandırdığı “Yeniden + Sanat” sergisi, Assan Alüminyum’un desteğiyle Galeri Selvin’de 8 Aralık’a kadar sanatseverleri ağırlıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Sanem Tufan ve Ada Uzundede’nin hurda alüminyumlar ile ortaya çıkardığı eserler “Yeniden + Sanat” isimli sergide sanatseverlerle buluşuyor. İki sanatçının bir yıllık çalışmasıyla hazırlanan sergi, İstanbul’daki Galeri Selvin’de görülebiliyor.

Tamamen dönüştürülebilir bir malzeme olan alüminyum, heykel formlarında yeniden nefes alıyor. Serginin sanatçılarından Ada Uzundede “Bu projede, unutulmuş hikâyeleri alüminyumun yeniden biçimlenebilir yapısıyla buluşturmak istedim” diyor.

Assan Alüminyum’un destekleriyle hazırlanan sergi, 8 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

