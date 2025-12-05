Türkiye Gazetesi
Hurdalar sanat eseri oldu! Alüminyumlarda hikâyeler var
Sanem Tufan ve Ada Uzundede’nin hurda alüminyuma yeni bir form kazandırdığı “Yeniden + Sanat” sergisi, Assan Alüminyum’un desteğiyle Galeri Selvin’de 8 Aralık’a kadar sanatseverleri ağırlıyor.
Özetle
Kaydet
Kültür - Sanat 52 dk önce
Sanem Tufan ve Ada Uzundede'nin hurda alüminyum kullanarak oluşturduğu eserler, "Yeniden + Sanat" sergisiyle Galeri Selvin'de 8 Aralık'a kadar görülebiliyor.
- "Yeniden + Sanat" sergisi, Sanem Tufan ve Ada Uzundede'nin hurda alüminyumdan ürettiği eserleri sunuyor.
- Sergi, İstanbul Galeri Selvin'de 8 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir.
- Eserler, dönüştürülebilir alüminyuma heykel formlarında yeniden hayat vererek unutulmuş hikayeleri canlandırma amacı taşıyor.
- Sergi, Assan Alüminyum'un destekleriyle hazırlanmıştır.
MURAT ÖZTEKİN - Sanem Tufan ve Ada Uzundede’nin hurda alüminyumlar ile ortaya çıkardığı eserler “Yeniden + Sanat” isimli sergide sanatseverlerle buluşuyor. İki sanatçının bir yıllık çalışmasıyla hazırlanan sergi, İstanbul’daki Galeri Selvin’de görülebiliyor.
Tamamen dönüştürülebilir bir malzeme olan alüminyum, heykel formlarında yeniden nefes alıyor. Serginin sanatçılarından Ada Uzundede “Bu projede, unutulmuş hikâyeleri alüminyumun yeniden biçimlenebilir yapısıyla buluşturmak istedim” diyor.
Assan Alüminyum’un destekleriyle hazırlanan sergi, 8 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR