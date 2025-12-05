İngiltere'nin Derby kentindeki bir binada patlayıcı bulunduğu istihbaratı alındı. Bunun üzerine 7 sokakta bulunan yaklaşık 200 ev boşaltıldı. Yetkililer, evleri boşaltılan vatandaşların bir gün dışarıda kalacakmış gibi hazırlık yapması gerektiğini bildirdi.

İngiltere'nin Derby kentindeki Vulcan Sokağı'nda bulunan bir evde patlayıcı bulunduğuna dair istihbarat alınması üzerine evde arama yapılacağı duyuruldu.

Derbyshire Polisinden yapılan açıklamaya göre evin çevresindeki 7 sokaktan dördü tamamen, üçü ise kısmen tahliye edildi. Böylece bölgedeki yaklaşık 200 ev boşaltıldı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Açıklamada, "Biri 40'lı, biri 50'li yaşlarında iki erkek, patlayıcı bulundurma suçundan gözaltına alındı ve sorgusu sürüyor. Bölgede acil durum ilan edildi. Polisler, itfaiye, ambulans ve yerel yönetimle işbirliği içinde çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

Konunun terör olayı olarak ele alınmadığı kaydedilen açıklamada, çevreyi riske atacak bir durumun söz konusu olmadığı, tahliyelerin önlem amaçlı yapıldığı belirtildi.

Evleri boşaltılan vatandaşların bir gün dışarıda kalacakmış gibi hazırlık yapması istenen açıklamada, belediyenin konaklama yeri hazırladığı ifade edildi.

