Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan atama kararlarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı’na getirildi. Bu gelişme sonrası Gürlek hakkında araştırmalar yoğunlaştı.

Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek’in ismi, kısa sürede arama motorlarında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2 Ekim 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen Gürlek, şimdi Türkiye’nin adalet politikalarına yön verecek isimlerden biri oldu.

Akın Gürlek kimdir? Adalet Bakanı Akın Gürlek'in hayatı

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 yılında Nevşehir’de doğan Akın Gürlek, 44 yaşındadır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında mezun olan Gürlek, kariyerine hâkim olarak başladı. Çeşitli il ve ilçelerde görev yaptıktan sonra, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlendi.

Akın Gürlek kimdir? Adalet Bakanı Akın Gürlekin hayatı

1 Haziran 2022’de ise Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan Gürlek, bu görevinden sonra bakanlık koltuğuna yükseldi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Akın Gürlek, hukuk alanındaki deneyimi ve yöneticilik becerileriyle tanınıyor.

