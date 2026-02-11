Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi; Konya Çumra’da başlayan hayat yolculuğunda kaymakamlık, daire başkanlığı ve başmüşavirlik gibi önemli görevlerde bulundu. Kamu yönetimi, ilahiyat, adalet, iktisat ve hukuk alanlarında çok sayıda akademik çalışmaya imza atan Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilen, evli ve üç çocuk babasıdır.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığına, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, Lise öğrenimini Konya'da bitirdi.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

2007 Yılında Selçuk Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ABD Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi”ni bitirdi.

2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa ÇİFTÇİ, A.Ü. Adalet Bölümü’nü ve İktisat Fakültesi”ni bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim hayatını devam ettiriyor. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır” felsefesini benimseyen Vali Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çorum Valisi olarak atanan Mustafa Çiftçi, Çorum’da 4 yıl 9 ay görev yapmıştır.

9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile atanan ve 18.08.2023 tarihinde Erzurum Valiliği görevine başlayan Vali Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır.



