AFAD verilerine göre merkezi Erzincan'ın Kemah ilçesinde büyüklüğü 4.1 olan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 00.38'de gerçekleşti.

Erzincan’ın Kemah ilçesi gece yarısı meydana gelen sarsıntıya korku ve panik yaşadı.

AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak kayıtlara geçti.

Saat 00.38'de gerçekleşen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

