Ramazan öncesi İstanbul’da ekipler sahaya indi, kasap reyonlarında etiketler incelendi, fahiş zam iddiaları için faturalar istendi. Denetimlerde şimdiye kadar milyonlarca liralık ceza yazılırken, onlarca işletmeye de 'men' cezası verildi.

İstanbul’da İl Tarım ve Orman ile Ticaret müdürlüklerine bağlı ekipler, ramazan ayı yaklaşırken kasaplarda hem gıda güvenliğini sağlamak hem de fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için kent genelinde denetim yaptı.

Bağcılar ilçesinde yapılan denetimlere, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ile Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe de katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, işletmelerin kayıt belgeleri, karekodları, satışa sunulan gıdaların etiket bilgileri ile depolama ve satış aşamalarındaki muhafaza şartlarını incelerken, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de özellikle tavuk eti, kırmızı et ve et ürünlerinde fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve tüketiciyi mağdur eden piyasa bozucu uygulamalara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ramazan öncesi ceza yağdı!

HER ŞEY DİDİK DİDİK EDİLİYOR

Denetimler sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Parıldar, il genelinde yürütülen denetimlerle ilgili bilgi verirken, ramazan ayı öncesi denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.

Parıldar, yaptıkları denetimlerde işletmelerin kayıtlı olup olmadığına, hijyen şartlarına, işletme çalışanlarının hijyen eğitim belgelerine, ürünlerin saklama koşullarına bakıldığını aktardı.

17 İŞLETMEYE MEN, 620 İŞLETMEYE PARA CEZASI

İşletmelerden hem kontrol planları kapsamında hem de denetim esnasında ihtiyaç duyulduğu takdirde ürünlerden numune alındığını belirten Parıldar, bunları laboratuvarda analiz ettiklerini ifade etti.

Parıldar, 136 bin gıda işletmesinin olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"136 bin gıda işletmesinde 2025 yılında yaklaşık 230 bin denetim gerçekleştirdik. Ocak 2026'da 16 bin 600'den fazla denetim gerçekleştirdik ve bu sadece gıda işletmelerine yönelikti. İthalat ve ihracatı da işin içine katacak olursak 20 bine yakın denetim gerçekleştirdik. 2025'te 10 binin üzerinde işletmeye tespit etmiş olduğumuz uygunsuzluklara mevzuatlar kapsamında cezai işlem uyguladık. 290 işletmeye faaliyetten men cezası verdik. 95 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ocak 2026 içinde ise yaklaşık 20 bin denetimin içinde uygunsuz faaliyette bulunan 620 işletme ile ilgili 42 milyon lirayı aşkın cezai işlem uyguladık. Aldığımız 500'ü aşkın numuneden de uygunsuz çıkan 5 numuneyle ilgili yasal işlem uyguladık, 17 işletmeyi de 2026'da faaliyetten men cezasına tabi tuttuk."

Gıdada toleransın sıfır olduğunu, yaklaşan ramazan ayında da tüketicilerin sağlıklı ürüne ulaşımı için 800’ü aşkın gıda kontrol görevlisiyle 39 ilçede sahada olduklarını belirten Parıldar, denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü söyledi.

RAMAZAN ÖNCESİ SIKI DENETİM

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe de 34 ilçede 41 ekibi kapsayan 96 personelle yaklaşan ramazan ayıyla birlikte kasaplara yönelik denetimleri sıklaştırdıklarını dile getirerek, 10 gün önce İl Tarım Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlattıklarından bahsetti.

İl genelinde yürütülen denetimlerle ilgili bilgi veren Menteşe, "9 gün içinde Ticaret İl Müdürlüğü olarak 1384 iş yeri denetledik. Bunların 714'ü market, 407'si kafe-restoran-lokanta, 263'ü de diğer mağazalar dediğimiz tekstil ürünü gibi ürünler satan işletmelerimiz" ifadelerini kullandı.

Menteşe, denetimlerde 292 bin 795 ürünü fiyat etiketi, fahiş fiyat ve yanıltıcı reklamlar konusunda denetlediklerini bildirdi.

İstanbulda kasaplar mercek altında: Ramazan öncesi ceza yağdı!

"SABİT FİYAT" DENETİMİ

Söz konusu incelemeler sonucunda işletmelere uygulanan cezalara ilişkin bilgiler veren Menteşe, şunları kaydetti:

"3 bin 759 aykırılık tespit ettik. Yaklaşık 21 milyon lira civarında idari işlem uyguladık. Yine bu incelemeler kapsamında 85 ürünün de alım satım fiyatları arasında makul olmadığını düşündüğümüz, durum tespiti yaptığımız tutanaklarımızı Bakanlığımızın değerlendirmesi için gönderdik.

Bazı toptan gıda firmalarımız, yerel, ulusal bazı marketlerimiz ramazan ayı dolayısıyla özellikle süt, süt ürünleri, gıda, temel gıda ürünlerinin bazılarında fiyatları sabit bıraktılar veya düşürme kararı aldılar. Onları tebrik ediyoruz, bunları sahada göreceğiz, bakacağız ve denetleyeceğiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

KIRMIZI ETTE YÜZDE 15'LİK ZAM

Menteşe, vatandaşın doğru tercihte bulunabilmesi için fiyat etiketinin düzgün olmasına, gramajının net olmasına ve fiyat değişim tarihine baktıklarını anlattı.

Bulundukları işletmeye 15 Ocak'ta geldiklerini belirten Menteşe, "15 Ocak'ta geldiğimiz rakamları çıkardık; firmada etin kilosu ne kadar, tavuğun kilosu ne kadar, şimdi onları karşılaştıracağız. Beyaz et fiyatlarında bir şey yok ama kırmızı ette yüzde 10-15 civarında bir yükselme var. Bunu soruyoruz. Faturası bilgisi ve belge talebinde bulunduk. Bunlar geldikten sonra da fahiş fiyat uygulaması var mı, yok mu diye bakacağız."

Menteşe, ramazan ayı boyunca denetimleri sıkı şekilde sürdüreceklerini vurgulayarak, 7 gün 24 saat sahada olduklarını söyledi.

Bu arada, denetimler kapsamında mevzuata aykırı olduğu tespit edilen uygulamalar ve fiyatlamalarla ilgili firmalara gerekli yasal işlemler uygulandı.

