Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Ankara’da gerçekleştireceği kritik zirve öncesi Atina’dan dikkat çeken bir adım geldi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın toplantıya katılmaması, diplomasi kulislerini hareketlendirdi.

"ANKARA YERİNE BRÜKSEL’İ SEÇTİ"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ankara’daki üst düzey Türkiye-Yunanistan görüşmeleriyle aynı gün Brüksel’de yapılacak AB savunma bakanları toplantısına katılmayı planladı. Yunan yetkililer, katılımcı listesinin teknik olarak henüz netleşmediğini aktarsa da, Dendias’ın Ankara programında yer almaması dikkat çekti.

Yunan Savunma Bakanı Dendias’tan Türkiye bahanesi: Ankara zirvesinden kaçtı mı?

"TÜRKİYE" DOSYASINDA SERT ÇİZGİ

Dendias, Yunanistan içinde Türkiye konusunda en sert çizgide yer alan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Daha önce Türkiye’yi açık şekilde "tehdit" olarak nitelendiren Dendias, Ege adalarının daha da silahlandırılmasını içeren "Aşil’in Kalkanı" projesini kamuoyuna duyurmuştu.

ERDOĞAN–MİÇOTAKİS ZİRVESİNE GÖLGE

Ankara’da yapılacak görüşme, 2024’ten bu yana iki lider arasındaki ilk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı olacak. Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yeniden açılan diplomatik kanallar, Ege ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok başlığı kapsıyor.

Türkiye, 2023’te Doğu Akdeniz’deki bazı enerji faaliyetlerini askıya alarak diyalog sürecinin önünü açmıştı. Ankara, temasların yapıcı zeminde ilerlemesini hedefliyor.

12 MİL ÇIKIŞI HALA MASADA

Dendias, ocak ayında Yunanistan’ın karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkını saklı tuttuğunu açıklamıştı.

12 mil çıkışları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1995 tarihli savaş sebebi kararını doğrudan karşısına alıyor.

Türkiye, Ege’deki Yunan faaliyetlerine karşı son dönemde yayımladığı NAVTEX duyurularıyla itirazlarını açık şekilde dile getirmişti.

ATİNA’DAN "TEK SORUN" MESAJI

Yunanistan cephesinde Miçotakis’in Ankara temaslarında yalnızca deniz yetki alanları konusunu gündeme taşımak istediği aktarılıyor. Atina yönetimi, egemenlik ve kırmızı çizgi başlıklarının masaya gelmeyeceğini sık sık tekrarladı.

